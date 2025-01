Non solo Pellegrini: altro colpo dalla Roma, l’annuncio ufficiale

In casa Napoli si guarda con attenzione a Trigoria. Lorenzo Pellegrini non è l’unico nome al vaglio della società: c’è una novità importante

Asse caldo tra Napoli e Roma. Con l’ipotesi scambio ormai messa nel cassetto (Raspadori ad oggi reso incedibile da Conte ndr), i partenopei non chiudono comunque alla possibilità di piazzare almeno un colpo dai giallorossi. L’obiettivo numero uno è sempre Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista non rientra più nei piani di Ranieri e c’è la volontà di trovare una soluzione differente per cercare di trovare continuità. Gli azzurri ci provano e nelle prossime ore proveranno ad anticipare il colpo anche per beffare l’Inter.

Ma Pellegrini non è l’unico giocatore finito nel mirino del Napoli. I partenopei, secondo le ultime informazioni, avrebbero messo in lista anche altri giallorossi in ottica del calciomercato invernale e su uno dei possibili obiettivi ci sono degli aggiornamenti molto importanti. Un annuncio ufficiale che chiarisce meglio la situazione sul futuro del diretto interessato.

Calciomercato Napoli: asse caldo con la Roma, le ultime

Pellegrini è l’obiettivo numero uno per il centrocampo del Napoli. Il capitano giallorosso non rientra più nei piani di Ranieri e il suo entourage lavora per trovare una soluzione. I partenopei sono in pole position considerata anche la stima di Conte nei confronti del giocatore. Ma su di lui c’è anche l’Inter e ci attendiamo un vero e proprio testa a testa per nelle prossime settimane.

Ma il centrocampista non è l’unico giocatore della Roma accostato al Napoli. Si è parlato anche molto di Gianluca Mancini. Il centrale sembra non rientrare pienamente nel progetto del club e non è da escludere un addio entro il calciomercato estivo. Per il momento, però, il difensore esclude un suo addio a gennaio. In un’intervista a Il Tempo l’ex Atalanta chiude la porta ad una sua partenza sottolineando che le indiscrezioni sul passaggio in azzurro sono solo voci e non ci sono mai stati contatti tra il suo entourage e Manna.

Naturalmente il calciomercato è molto lungo e può succedere di tutto. L’arrivo di Ranieri, comunque, dovrebbe consentire a Mancini di restare alla Roma almeno fino a giugno. Poi non è da escludere che in estate si possa riprendere il discorso di un suo passaggio a Napoli.

Mercato Napoli: Mancini resta un obiettivo per la difesa

Nonostante le parole di Mancini, il Napoli continua a seguire con attenzione la pista del centrale in ottica calciomercato estivo più che invernale. Naturalmente molto dipenderà anche dalle scelte della Roma e di Ranieri.