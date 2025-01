Decisione presa: si cambia in panchina, pronto Mazzarri

Il futuro del tecnico è ormai deciso. Il club è pronto a comunicare l’esonero e per il sostituto il nome in pole position è quello di Mazzarri

L’inizio dell’anno nuovo potrebbe essere fatale per alcuni tecnici. Le società sono al lavoro per valutare l’operato fatto in questa prima parte della stagione per fare il punto della situazione e capire se continuare insieme oppure no. Ma per un allenatore la decisione è scontata e l’esonero è praticamente alle porte.

Secondo le informazioni di Tuttosport, il destino del tecnico è ormai segnato e si parla addirittura della possibilità di un ritorno di Mazzarri in panchina in questa seconda parte della stagione. Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio come si svilupperà la situazione e quali saranno le scelte da parte del club. Ecco tutti i dettagli.

Esonero ad un passo: Mazzarri il sostituto

Walter Mazzarri si prepara a tornare in panchina dopo l’esperienza non sicuramente fortunata in casa Napoli. Le offerte per il tecnico toscano non sono mancate, ma per il momento si è preso del tempo per cercare di non sbagliare la scelta e tornare solo per la squadra giusta. Ed ora c’è una novità molto importante. Siamo nel campo delle ipotesi, ma non è assolutamente da escludere un tentativo già nelle prossime ore.

Stando alle ultime notizie, il Palermo starebbe valutando la possibilità di portare Mazzarri in panchina in caso di esonero da parte di Dionisi. Per il momento i rosanero sono al lavoro per capire se continuare o no con l’attuale tecnico. Se si dovesse decidere di interrompere il rapporto, l’ex Napoli è pronto a tornare in panchina per provare a dare vita ad una esperienza diversa dalle ultime e magari provare anche a ritornare in Serie A con i rosanero.

Naturalmente per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi. Molto dipenderà anche dal direttore sportivo. Osti si prepara a prendere quel ruolo e poi vedremo se si continuerà con Dionisi oppure si opterà per una svolta in panchina con Mazzarri tra i candidati.

Palermo, Mazzarri tra i candidati per la panchina

Mazzarri è tra i candidati per la panchina del Palermo in caso di esonero di Dionisi nelle prossime settimane. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi, ma vedremo cosa succederà magari anche subito dopo la ripresa dello stesso campionato.