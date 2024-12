Serie A, altro esonero vicino: Mazzarri nome a sorpresa

In Serie A si sta avvicinando un altro esonero dopo quello praticamente imminente di Paulo Fonseca. In tal senso, la decisione in questione si sta avvicinando sempre di più e tra le opzioni ulteriori per la panchina spunta a sorpresa anche il nome di Walter Mazzarri. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

La posizione degli allenatori in Serie A, sin dalla notte dei tempi, è fortemente instabile. Sono molto spesso gli unici a pagare nel momento in cui le cose, per tanti motivi e con le responsabilità che andrebbero divise, non vanno per il verso giusto. In tal senso, quanto accaduto alla Roma prima e per ben due volte, ed al Milan in queste ore lo dimostra.

Panchine costantemente mutevoli, dunque, in Italia ed in tal senso sta per arrivare un nuovo esonero nel massimo campionato nostrano. La decisione sembra essere molto vicina e si cerca già di capire chi potrebbe essere il successore in panchina. E tra le opzioni possibili non si può non annoverare una vecchia volpe come Walter Mazzarri.

Altro esonero vicino in Serie A: le ultime notizie a riguardo

La decisione di sollevare un allenatore dal proprio incarico è sicuramente dolorosa per l’allenatore, soprattutto in termini di immagine pubblica, ma è una ammissione di un fallimento di un progetto da parte di una intera società. Costretta inevitabilmente a fare i conti con i propri errori per evitare di ripeterli in futuro.

In tal senso, attenzione a quanto sta succedendo in casa Cagliari. La pesante sconfitta contro l’Inter, come riportato da TuttoMonza.it, spinge la dirigenza a fare delle valutazioni ed in caso di risultato negativo contro il Monza allora a quel punto Davide Nicola sarebbe seriamente a rischio esonero. E tra le opzioni c’è anche Walter Mazzarri.

Mazzarri torna in panchina? Attenzione al colpo di scena

Il tecnico ex Napoli non si è lasciato benissimo, nella sua esperienza in Sardegna, con il pubblico di Cagliari, eppure insieme a Cioffi sarebbe probabilmente la soluzione più credibile per provare a dare una sterzata a questa stagione.

La situazione, in tal senso, è davvero molto delicata, con i sardi che sono al terzultimo posto in classifica, anche se a distanza di solo un punto da Hellas Verona e Como (entrambe, però, con una partita in meno). E Mazzarri in situazioni disperate spesso si è esaltato in carriera.