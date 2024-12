Calciomercato: Osimhen subito via, pagano la clausola

In sede di calciomercato arriva la notizia che cambia in maniera importante gli scenari per il futuro di Victor Osimhen: il club, infatti, è pronto ad affondare il colpo in maniera decisa e definitiva ed a pagare, dunque, la clausola rescissoria prevista nel suo contratto con il Napoli. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Il nigeriano, ormai da circa un anno, continua ad essere al centro di tante voci di calciomercato. La situazione è in continuo divenire ed i rumors che lo riguardano provengono praticamente da ogni angolo del globo. In Inghilterra, come è normale che sia, ha tantissimi estimatori, a partire dal Manchester United fino al Chelsea, ma attenzione anche agli interessamenti che arrivano dall’Italia.

In tal senso, si è parlato in maniera abbastanza insistente sia di Milan che di Juventus, senza ovviamente dimenticare che il Galatasaray, sin dal primo momento, si è mosso per provare a farlo restare. In tal senso, nel futuro di Victor Osimhen adesso arriva una svolta. Il club ha i soldi per la clausola rescissoria ed è pronta a versarli nelle casse del Napoli.

Il nigeriano via: svolta nel suo futuro

Seppur con un carattere a dir poco particolare e nonostante un rapporto mai semplice soprattutto con la proprietà del Napoli, è innegabile che siamo al cospetto di uno dei centravanti più forti in circolazione. I suoi numeri sotto porta sono impressionanti e lo sta confermando anche in SuperLig, laddove ce ne fosse bisogno.

Stando a quanto raccontato da Fanatik, noto giornale turco, il Galatasaray ha trovato i soldi necessari a coprire la clausola rescissoria da 75 milioni che Victor Osimhen ha nel suo contratto con il Napoli. La svolta da questo punto di vista sarebbe arrivata grazie ad accordi di sponsorizzazione con realtà cinesi, che coprirebbero buona parte dell’investimento.

Osimhen pronto a salutare definitivamente: pagano la clausola

Il Galatasaray sta provando a percorrere questa strada dal momento che sin da subito ha manifestato la propria volontà di tenere il giocatore anche oltre quella che è la scadenza del prestito con il Napoli.

C’è, però, un aspetto per niente secondario da considerare. Osimhen, infatti, fino a questo momento non è mai stato particolarmente convinto di restare al Galatasaray, dal momento che vorrebbe fortemente un trasferimento in Premier League.