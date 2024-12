Rigore Lukaku, nuovo dettaglio: bufera per la svista arbitrale

Rigore Lukaku, adesso dalle immagini emerge un ulteriore dettaglio che inizialmente era sfuggito ai più. Si solleva per questo motivo un ulteriore polverone, dal momento che si è trattato di una autentica svista da parte della classe arbitrale. Andiamo a vedere nel dettaglio di che cosa si tratta e perché tanta tensione.

E’ stata una partita a dir poco complicata, per Romelu Lukaku ma anche per tutti i suoi compagni. Il Venezia, infatti, con le sue difese e la sua proposta offensiva, ha messo in difficoltà il Napoli in maniera importante, limitando tantissimo la manovra ed arginando tutte le fonti di gioco della squadra di Antonio Conte. Basta pensare, in tal senso, alle difficoltà in mediana.

Avrebbe potuto mettere la strada seriamente in discesa il bomber belga ex Inter e Roma, tra le altre, ma aveva programmi diversi Stankovic. Che lo ha ipnotizzato facendolo finire ancora di più in un polverone di polemiche e di critiche per un rendimento fin qui al di sotto delle aspettative. Un dettaglio, però, fa scoppiare le tensioni ancora contro gli arbitri.

Rigore Lukaku, nuove immagini fanno sollevare un polverone

Si tratta di un lavoro, quello degli arbitri, estremamente delicato, dal momento che i dettagli da analizzare e da prendere in esame sono tanti e tali che il margine di errore, di fatto, non esiste. Con l’analisi post partita che rende il tutto, poi, ancora più teso. Ed anche questo Napoli-Venezia viene intaccato, per così dire, da queste tensioni di tale natura.

Nel rigore di Lukaku, poco prima dell’impatto tra il piede del belga ed il pallone sul dischetto, alcuni calciatori del Venezia sono entrati in area di rigore. Un qualcosa di non consentito, che avrebbe dovuto portare alla ripetizione del penalty. La cosa, ovviamente, non è piaciuta a molti tifosi del Napoli, che hanno sollevato un polverone sui social.

Napoli, svista arbitrale contro il Venezia: il dettaglio è sfuggito

Si è trattato di un errore arbitrale potenzialmente pesante, che solo il guizzo di Raspadori nel finale ha reso un dettaglio non rilevante ai fini dell’andamento della gara ed anche del campionato del Napoli.

Quel che è certo è che in questa stagione davvero non c’è pace per gli arbitri, che continuano ad essere al centro della bufera in ogni zona di classifica.