Napoli: tegola Politano, i tempi di recupero

Piove sul bagnato in casa azzurra. Si è fermato anche l’esterno per infortunio ed ora i suoi tempi di recupero saranno valutati nelle prossime ore

Non arrivano buone notizie per Conte dall’allenamento odierno. Politano si è fermato alla vigilia della sfida contro la Fiorentina e le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Le sensazioni sono quelle di un problema non di poco conto e tempi di recupero un po’ più lunghi del previsto. Ma si attendono gli approfondimenti medici per avere un quadro molto più chiaro e sapere quando potrà rientrare a disposizione.

Non si tratta di una buona notizia per Conte considerate anche le condizioni non perfette di Kvaratskhelia. A Firenze, però, Politano quasi certamente non ci sarà. La speranza del tecnico è che si possa trattare di un problema meno grave del previsto, ma le sensazioni sono positive e per questo motivo a Castel Volturno si preferisce aspettare ancora un po’ prima di dare delle notizie sulle condizioni del giocatore.

Infortunio Politano: ecco come sta

Per Politano non è sicuramente un periodo fortunato. Prima la leggera influenza che gli poteva far saltare l’ultimo impegno dell’anno (poi recuperato in extremis) ed ora questo piccolo problema fisico. Le sue condizioni saranno da valutare nelle prossime ore e la speranza è che si possa avere un recupero in breve tempo anche se le sensazioni non sono assolutamente positive.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, Politano si è fermato per un infortunio al polpaccio e le sue condizioni dovranno essere valutate nelle prossime ore. Molto difficile ipotizzare una convocazione per Firenze. Il rischio è quello di uno stop di almeno 10-15 giorni, ma molto dipenderà anche dai controlli medici. La speranza da parte di Conte è che il giocatore si sia fermato in tempo per averlo a disposizione già nel weekend successivo. Ora, però, si attende il parere dello staff medico.

Sicuramente l’infortunio di Politano non è una buona notizia per Conte. L’esterno offensivo in più di un’occasione si è rivelato l’uomo in più del Napoli ed ora il problema fisico costringerà il tecnico a trovare una soluzione per sostituirlo.

Chi al posto di Politano contro la Fiorentina

L’infortunio di Politano porterà il Napoli a presentarsi con un undici diverso da quello in testa di Conte alla vigilia. Kvaratskhelia sembra essere il favorito, ma attenzione anche alla soluzione Spinazzola, già provato in passato in quel ruolo.