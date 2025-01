Napoli, allarme Kvaratskhelia: Conte in forte ansia

In casa Napoli scatta adesso seriamente l’allarme per Khvicha Kvaratskhelia, con la situazione che non può non mettere seriamente in allarme Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie da Castel Volturno e che cosa sta succedendo in maniera precisa e dettagliata. Auguriamo per questo motivo a tutti una buona lettura.

Dopo una partenza con Antonio Conte sprint in termini sia di rendimento che dal punto di vista realizzativo, nell’ultimo periodo il georgiano si è praticamente arenato. E’ uscito dai radar e, complice anche un infortunio al ginocchio. non è riuscito a dare il suo contributo alla manovra. Concedendo così a David Neres la possibilità di brillare e di mettersi in mostra.

L’ex Dinamo Tbilisi vuole tornare a brillare, dal momento che è una situazione sicuramente frustante per lui. In tal senso, però, adesso arrivano degli sviluppi non di poco conto. Suona, infatti, proprio un allarme che riguarda Khvicha Kvaratskhelia, con la cosa che non può non destare tanta apprensione anche nel tecnico Antonio Conte. Andiamo a vedere perché.

Il georgiano fa suonare l’allarme: le ultime notizie

L’infortunio subito al ginocchio è per fortuna alle spalle e non a caso nell’ultima partita, quella contro il Venezia, è partito anche dal primo minuto. Chiaramente, complici le sue enormi qualità, è un profilo a cui praticamente nessun allenatore rinuncerebbe, dal momento che può sempre inventarsi la giocata capace di risolvere la partita.

Come sottolineato da Repubblica nella sua edizione napoletana, però, i dati di Kvaratskhelia preoccupano Conte e rappresentano un campanello d’allarme che non si può ignorare. Nelle ultime tre partite, contro Udinese, Genoa e Venezia, ha giocato 92 minuti su 270. Ebbene, la squadra con lui in campo non è mai riuscita a trovare la rete.

Conte in ansia per Kvaratskhelia: i dati sono inquietanti

Senza di lui invece, nei rimanenti due terzi dei 270 minuti complessivi, il Napoli ha segnato con una media notevole pari ad un gol ogni 29′. Insomma, sono dei dati significativi che vanno a certificare una volta di più le difficoltà del georgiano.

Contro la Fiorentina, la gara che concluderà il girone d’andata e che aprirà il 2025 del Napoli, Antonio Conte sembra orientato a preferire Matteo Politano e David Neres a Kvaratskhelia, che può seriamente partire dalla panchina.