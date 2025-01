Buongiorno KO, data del rientro decisa: nuovi tempi di recupero

Per quanto riguarda l’infortunio di Alessandro Buongiorno, che è stata una tegola pesantissima per Antonio Conte, arriva una svolta significativa. Cambiano i tempi di recupero ed è stata anche decisa la gara in cui potrebbe seriamente tornare in campo. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo e sulle sue attuali condizioni.

Siamo al cospetto senza ombra di dubbio di uno dei difensori più forti del panorama calcistico internazionale. Dopo le cose straordinarie fatte al Torino e la trattativa all’ultimo sangue che lo ha portato al Napoli, in azzurro con Conte ha alzato ancora di più gli standard di rendimento. Formando con Amir Rrahmani una delle coppie più performanti della Serie A.

Ha delle doti nell’uno contro uno del tutto fuori dal comune, visto che praticamente è insuperabile quando viene puntato dagli avversari. In virtù di tutto ciò, è stata davvero una brutta tegola per Antonio Conte e per il Napoli perderlo per questo infortunio. Adesso, però, cambiano i tempi di recupero e si tratta di una svolta non di poco conto per Alessandro Buongiorno.

L’ex Torino ancora KO: le ultime sulle sue condizioni

Juan Jesus per il momento si è comportato discretamente ed a parte una piccola sbavatura contro il Genoa è stato ai limiti della perfezione. Nonostante questo, però, complice anche il fatto che si è in attesa di rinforzi sul mercato, i tifosi del Napoli non vedono l’ora di rivedere in campo il numero 4. Dà un’altra sostanza a tutta la squadra quando gioca.

In tal senso, stando a quanto raccontato da Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, durante la trasmissione “Giochiamo d’Anticipo“, c’è ancora da pazientare prima di rivedere Alessandro Buongiorno tornare a disposizione di Antonio Conte. I tempi di recupero, infatti, sono tutt’altro che immediati. E’ stata decisa, in tal senso, la data del rientro.

Infortunio Buongiorno, decisa la data del rientro: cambiano i tempi di recupero

A quanto pare, infatti, la speranza di tutti in casa Napoli è quello di riaverlo a disposizione per la gara contro la Juventus di Thiago Motta in programma per il 25 gennaio. Insomma, c’è ancora da soffrire e da stringere i denti, in attesa che Buongiorno possa finalmente tornare a lottare lì dietro. Si aspettano sviluppi sulle sue condizioni.