Allegri subito in panchina: destinazione inattesa e scelta fatta

Massimiliano Allegri, dopo tante voci che lo hanno visto protagonista, può a sorpresa tornare subito in panchina. La soluzione in questione rappresenta una novità in senso assoluto e la scelta a riguardo sembra essere stata praticamente presa. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso e che cosa sapere a riguardo.

Siamo al cospetto, senza ombra di dubbio, di uno degli allenatori più vincenti ed allo stesso tempo divisivi della sua generazione. La sua proposta di gioco, probabilmente, non sarà mai di moda, dal momento che è lontano da ciò che maggiormente piace in giro per l’Europa. Bada, infatti, molto di più alla concretezza che all’estetica del calcio.

Analizzando, però, i risultati conquistati fino a questo momento nella sua carriera, emerge come alla fine, al netto di singole situazioni episodiche, per così dire, ha sempre raggiunto gli obiettivi fissati dalla dirigenza. In tal senso, un club è pronto ad affondare il colpo per Massimiliano Allegri per portarlo subito in panchina. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

L’ex Juventus pronto a tornare in panchina: le ultime

Negli ultimi mesi, quando le posizioni di Ivan Juric e di Paulo Fonseca sembravano essere fortemente in bilico, quindi prima dei rispettivi esoneri, è stato accostato con una certe insistenza alla Roma ed al Milan. Alla fine, però, complici diversi aspetti in tal senso, non si è trovata la quadra e le due realtà hanno deciso di virare rispettivamente su Ranieri e Conceicao.

Stando a quanto raccontato da TeamTalk, però, adesso arriva una svolta. I Friedkin, dopo aver sondato la sua disponibilità per la panchina della Roma, sono pronti ad affondare il colpo per Massimiliano Allegri e per affidargli la panchina dell’Everton, altro club di proprietà della realtà americana. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Allegri in Premier League: scelta fatta, nessuno se lo aspettava

Si tratterebbe di una esperienza sicuramente stimolante per lui e spiegherebbe anche le sue recenti dichiarazioni relative alla volontà di imparare l’inglese.

In tal senso, però, a quanto pare, Allegri ha comunicato alla proprietà dell’Everton di non voler accettare panchina a stagione in corso e che, in tal senso, preferisce aspettare la prossima estate in attesa di un posto dove far partire un suo nuovo progetto.