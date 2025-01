Calciomercato: colpo Pellegrini, lo scambio è la chiave

In sede di calciomercato arriva la notizia che spiazza tutti. Svolta per il futuro di Lorenzo Pellegrini, che è pronto dopo anni a salutare la Roma. Attenzione alla soluzione rappresentata dallo scambio, che può essere la chiave per la buona riuscita di questa operazione. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Il caso di Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma potrebbe seriamente essere quello più caldo di tutta la sessione di calciomercato di gennaio. Come è noto, infatti, ha perso il sorriso ed anche il posto da titolare tra i giallorossi, dal momento che prima Ivan Juric e poi Claudio Ranieri hanno preso delle scelte molto forti. In tal senso, sembra essere l’emblema del caos tra i capitolini.

Come si vocifera ormai da diverso tempo, il Napoli di Antonio Conte lo ha individuato come rinforzo ideale per la propria linea mediana, rappresentando forse il vero sostituto di Piotr Zielinski che non è mai arrivato. Troppo diverse, in tal senso, le caratteristiche di Scott McTominay. Ma in tal senso arrivano delle notizie che potrebbero cambiare gli scenari.

Il capitano della Roma è pronto a dire addio: le ultime

Il giocatore, dal punto di vista teorico, ha dato anche il suo assenso al trasferimento al Napoli, ma la strada è in salita soprattutto per il ricco ingaggio che percepisce a Roma. Ovviamente, però, una situazione del genere non può non allertare l’interesse anche di altre realtà del calcio italiano e non solo. Ed ora arriva una svolta non di poco conto.

Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, infatti, anche l’Inter si sta muovendo per assicurarsi le prestazioni di Lorenzo Pellegrini per rinforzare la propria linea mediana. Ed in tal senso, i nerazzurri e la Roma potrebbero seriamente imbastire la trattativa sulla base di uno scambio che può accontentare tutte le parti in causa. Andiamo a vedere perché.

Pellegrini firma in Serie A: la svolta è il maxi scambio

Come spiegato dal noto quotidiano sportivo, infatti, la Roma si sta muovendo per provare a sfruttare il malumore in casa Inter di Davide Frattesi. Che, cresciuto nelle giovanili dei giallorossi, vedrebbe di buon occhio un trasferimento di questo tipo. Attenzione, dunque, a questo scambio che potrebbe portare Pellegrini all’Inter. E la notizia potrebbe trasformarsi in una beffa per il Napoli.