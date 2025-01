Rashford-Napoli: svolta improvvisa, l’annuncio dall’Inghilterra

L’inglese continua ad essere al centro di diverse voci di calciomercato. I partenopei ci pensano e dall’Inghilterra arriva un annuncio importante

Marcus Rashford si prepara a cambiare squadra in questo calciomercato. L’attaccante inglese non rientra più nei piani del Manchester United e di Amorim. Per questo motivo l’ipotesi più probabilmente è quella di una cessione anche se non si preannuncia una operazione facile per diversi motivi. Le richieste del giocatore e del club britannico, infatti, sono importanti e per questo motivo non sarà semplice arrivare alla fumata bianca.

Intanto dall’Inghilterra arriva una notizia molto importante. Il giocatore, infatti, avrebbe le idee molto chiare sul suo futuro e a questo punto non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro. Il Napoli è alla finestra per quanto riguarda Rashford in ottica calciomercato invernale e non è da escludere che ci possa essere una apertura a sorpresa che fino a questo momento non era stata presa in considerazione.

Calciomercato Napoli: annuncio su Rashford, i dettagli

Marcus Rashford ha le idee molto chiare sul suo futuro a partire dal fatto dell’addio al Manchester United. Il poco spazio che ha con Amorim lo porta comunque a dover lasciare la squadra inglese e iniziare una nuova esperienza. In molti hanno parlato della possibilità di un trasferimento in Arabia, ma non è una ipotesi presa in considerazione dal giocatore.

Il giornalista Ben Jacobs di TalkSportLive ha confermato che Rashford ha voglia di giocarsi da protagonista il Mondiale del 2026 e da qui l’ipotesi di un trasferimento in una delle prossime sessioni di calciomercato in un campionato competitivo se non si può continuare con il Manchester United. Ed ecco che il Napoli è pronto a ritornare in auge considerato che con i partenopei potrebbe ritrovare una continuità mancata in questa prima parte della stagione.

Naturalmente non sarà semplice per il Napoli accontentare Rashford, ma Conte lo ha individuato come principale rinforzo per il calciomercato invernale e vedremo se ci sarà il via libera oppure no. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane.

