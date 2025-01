Napoli: intreccio con Kolo Muani, arriva il bomber

L’attaccante francese è ormai sempre più vicino a lasciare il PSG e i partenopei guardano con attenzione a questa vicenda per sbloccare il bomber

Nonostante la volontà di Simeone è molto chiara, il Napoli non chiude le porte all’arrivo di un attaccante in questa sessione di calciomercato. Lukaku continua ad alternare le sue prestazioni e Conte spera di poter contare il prima possibile su un rinforzo in quel ruolo. E in queste ultime ore arrivano delle notizie molto importanti anche per i partenopei. Il colpo potrebbe essere messo a segno grazie a Kolo Muani.

Naturalmente in questo momento siamo nel campo delle ipotesi. La speranza da parte di Conte è che si possa riuscire a piazzare il prima possibile un colpo di calciomercato importante in attacco. Non ci resta che attendere le prossime settimane per capire come la situazione è destinata a svilupparsi e se ci potrebbe essere un arrivo importante per alzare il livello della rosa a disposizione del tecnico leccese.

Calciomercato Napoli: Kolo Muani porta il nuovo bomber

Gennaio potrebbe essere il mese del valzer degli attaccanti. Sono diversi i nomi destinati a cambiare squadra in questa sessione e il Napoli segue alla finestra per capire se ci potrà essere o no il colpo nel reparto offensivo. Non c’è sicuramente urgenza vista anche la presenza in quel ruolo di Simeone ed eventualmente di Raspadori. In caso di una occasione, allora ci sarà prima una cessione e poi il nuovo acquisto.

L’obiettivo numero uno per il ruolo di vice Lukaku resta Duran dell’Aston Villa. Il club inglese, secondo le informazioni di fichajes.net, avrebbe individuato in Kolo Muani il giusto rinforzo in questo calciomercato e non è da escludere che possa dare il via libera alla cessione del colombiano. Per il momento è una semplice ipotesi visto che non ci sono conferme ufficiali, ma la punta piace molto a Conte e potrebbe chiedere un sacrificio alla società.

Naturalmente l’Aston Villa darebbe il via libera alla cessione di Duran solamente in caso di arrivo di un nuovo attaccante e Kolo Muani potrebbe rappresentare la chiave di questa operazione di calciomercato. Non semplice naturalmente riuscire a fare questi incastri, ma siamo solamente all’inizio di gennaio e tutto può succedere.

Mercato Napoli: Duran resta l’obiettivo per l’attacco

