Duran-Napoli: c’è la svolta, intreccio con l’Atalanta

L’attaccante dell’Aston Villa è il primo obiettivo per l’attacco dei partenopei. In queste ultime ore la possibile svolta nella trattativa

Jhon Duran è il primo obiettivo di calciomercato del Napoli per l’attacco. Il classe 2003 piace molto a Conte e Manna lo ha individuato come principale rinforzo per il reparto offensivo. L’obiettivo da parte dei partenopei è quello di alzare il livello della rosa e per farlo c’è bisogno di un vice Lukaku di assoluto livello. Il colombiano è uno dei profili valutati dalla squadra e in queste ultime ore c’è stata una svolta molto importante.

Secondo le ultime informazioni che arrivano dall’Inghilterra, l’Aston Villa avrebbe dato il via libera alla cessione di Duran già in questo calciomercato invernale visto che è stato individuato il sostituto. Le riflessioni sono in corso e per questo motivo non è da escludere che il colombiano possa arrivare al Napoli sin da subito. Per ora siamo nella fase delle valutazioni e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.

Calciomercato Napoli Duran primo obiettivo, i dettagli

Duran rappresenta un profilo importante per il Napoli. È lui il primo obiettivo per l’attacco dei partenopei e per questo motivo si sta lavorando per capire quando portarlo in azzurro. Negli ultimi giorni è cresciuta l’ipotesi di vederlo alla corte di Conte già a gennaio, ma per il momento siamo semplicemente nel campo delle ipotesi.

Secondo le informazioni di caughtoffside, l’Aston Villa potrebbe decidere di sacrificare Duran in questa sessione di calciomercato per arrivare a Retegui. L’italo-argentino rappresenta la chiave per consentire al Napoli di accogliere il colombiano. Per il momento siamo nella fase embrionale di qualsiasi trattativa, ma la punta di Spalletti piace molto al club inglese e il suo arrivo è destinato a dare il via libera alla partenza del classe 2003. Ad oggi siamo solo nella prima fase di questo possibile affare, ma non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Di certo Duran rappresenta un giocatore importante per il Napoli e i partenopei proveranno a chiudere il colpo già in questo calciomercato. Una ipotesi non semplice per diversi motivi, ma Retegui rappresenta la chiave giusta.

Mercato Napoli: intreccio Duran-Retegui

È tutto pronto per l’intreccio tra Duran e Retegui durante il prossimo calciomercato. Il Napoli resta alla finestra e si spera di poter riuscire ad arrivare alla fumata bianca nel giro di qualche settimana.