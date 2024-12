Blitz in Brasile, affare da 25 mln: arriva il colombiano

Il Napoli guarda anche in Sudamerica per rinforzare la propria rosa. Possibile un colpo da 25 milioni per la prossima estate. I dettagli

A Castel Volturno si lavora attentamente sul calciomercato. Manna sta cercando di individuare dei giocatori pronti da dare al tecnico, ma in casa Napoli si pensa anche al futuro. I ragionamenti nella dirigenza sono rivolti anche alla prossima stagione e c’è un giocatore che interessa molto ai partenopei. L’ipotesi di chiudere subito è da escludere visto che il club brasiliano non valuta questa possibilità. In estate, però, la fumata bianca non è da escludere e si parla già di 25 milioni di euro.

Secondo le informazioni di areanapoli.it, il Napoli starebbe valutando la possibilità di chiudere questo colpo di calciomercato entro la prossima estate. Il colombiano piace a Manna e Conte e i 25 milioni di euro non dovrebbero fermare l’affare. Naturalmente non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire se questa operazione entrerà nel vivo oppure no.

Calciomercato Napoli: nuovo rinforzo per Conte, i dettagli

ADL ha sempre guardato con interesse agli acquisti dai Paesi non europei per far conoscere ancora meglio il proprio brand. Per questo motivo il colpo dal Palmeiras non è da escludere a priori considerato che il giocatore piace molto ai partenopei e quindi una proposta di 25 milioni di euro potrebbe essere messa sul piatto.

Ma per chiudere il colpo di calciomercato Rios il Napoli potrebbe essere costretto ad anticipare la chiusura dell’affare per non dover spendere di più. La partecipazione nella Coppa del mondo per club del Palmeiras dovrebbe portare la squadra brasiliana magari ad alzare un po’ le pretese. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire se si potrà accelerare o no l’acquisto. Di certo il centrocampista piace ed è uno degli obiettivi dei partenopei per il futuro.

La volontà da parte del Palmeiras è quello di cederlo entro la prossima estate. Il Napoli lo valuta come possibile colpo di calciomercato e vedremo se ci sarà l’occasione di portarlo alla corte di Conte oppure no.

Mercato Napoli: Rios piace al Napoli

