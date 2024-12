Napoli: soldi e scambio, nuovo rinforzo per Conte

I partenopei si preparano a chiudere un colpo importante. L’offerta è stata alzata e si è deciso anche la contropartita da mettere sul piatto

È tempo di calciomercato in casa Napoli. La volontà da parte di Conte è quella di poter alzare il livello della rosa e si sta lavorando per accontentare le richieste del tecnico. Stando all’edizione odierna de Il Mattino, una operazione è in fase di definizione. L’ultimo incontro tra i club è stato fondamentale per capire la fattibilità dell’affare. Le possibilità di arrivare alla fumata bianca ci sono e per questo motivo già nei prossimi giorni ci potrebbero essere delle novità importanti.

Il giocatore piace tanto al Napoli e per questo motivo Manna ha alzato l’offerta in ottica calciomercato estivo. Nella trattativa l’inserimento anche di una contropartita. I ragionamenti sono in corso e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se ci sarà la possibilità di arrivare alla fumata bianca oppure no.

Calciomercato Napoli: svolta per Conte, nuovo acquisto

Antonio Conte spera di poter contare il prima possibile sui rinforzi. Manna sta lavorando per cercare di accontentare le richieste da parte del tecnico e per questo motivo presto sono attese delle novità molto importanti. C’è un giocatore che piace molto all’allenatore e quindi non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro su questa trattativa.

Secondo le informazioni de Il Mattino, la trattativa di calciomercato per vedere Fazzini al Napoli è a buon punto. Conte lo vorrebbe sin da subito alla sua corte e per questo motivo Manna ha alzato la proposta mettendo sul piatto anche il cartellino di Zerbin. Da parte dell’Empoli, visti i buoni rapporti con i partenopei, la massima disponibilità a chiudere l’affare e quindi non ci resta che aspettare l’inizio di gennaio per capire se si può oppure no arrivare alla fumata bianca.

Ma Fazzini resta una opportunità reale per il Napoli in questo calciomercato e sono in corso le valutazioni del caso. La volontà da parte dei partenopei è quella di chiudere il prima possibile l’operazione e presto sono attese delle novità importanti in questo senso.

Mercato Napoli: Fazzini resta un obiettivo

Una cosa è certa: Fazzini è un chiaro obiettivo del Napoli per questo calciomercato e si sta lavorando per individuare la formula giusta. L’ipotesi più probabile ad oggi è quella di una offerta economica importante più il cartellino di Zerbin.