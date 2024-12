Nuovo affare alla McTominay: c’è il sì di Conte

I partenopei sono al lavoro per un nuovo colpo simile alla McTominay. Il Napoli è pronto a intavolare una trattativa con il Manchester United

Potrebbe diventare ancora una volta molto caldo l’asse tra Napoli e Manchester United. Dopo aver concluso l’affare McTominay, i partenopei continuano a guardare con molta attenzione in casa dei Red Devils per rinforzare la rosa di Conte. C’è un giocatore che piace molto al tecnico leccese per la sua duttilità e per questo motivo non è da escludere un tentativo già in questo calciomercato. Il calciatore è fuori dagli schemi e quindi ci potrebbe essere il via libera ad una cessione nella prossima sessione.

I rapporti tra i due club sono ottimi e il calciomercato invernale potrebbe essere l’occasione per vederlo con la maglia del Napoli. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle suggestioni. La strada è lunga e non possiamo escludere delle novità. Ma il calciatore piace e a questo punto non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà.

Calciomercato Napoli: nuova idea dallo United, i dettagli

L’affare McTominay è stato sicuramente molto importante per il Napoli e i tifosi azzurri sperano di poter chiudere in futuro altre operazioni simili. C’è un calciatore in uscita dal Manchester United che potrebbe fare davvero a caso dei partenopei e non ci resta che aspettare i prossimi giorni se il tutto si potrà trasformare in realtà oppure no.

Stando alle indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra, il Manchester United in questo calciomercato inverno dovrebbe comunque dare il via libera alla cessione di Luke Shaw. Il giocatore piace molto a Conte per la sua duttilità e si valuta la possibilità di fare una proposta per portarlo sin da subito in Italia. La presenza di McTominay rappresenta un incentivo in più per il giocatore per accettare la proposta dei partenopei.

La strada è ancora lunga e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se ci potrà essere la fumata bianca oppure no. Si tratta di una opzione da tenere in considerazione visto che Shaw è un giocatore destinato ad alzare il livello del Napoli in questo calciomercato.

Mercato Napoli: Shaw nel mirino

Luke Shaw è un giocatore che potrebbe fare a caso del Napoli in questo calciomercato. Il Manchester United è pronto a dare il via libera alla cessione e vedremo se la sua nuova destinazione saranno i partenopei oppure la spunterà una squadra differente.