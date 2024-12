Napoli: problema Lukaku, l’annuncio di Conte

Il tema del belga è stato ancora una volta al centro della conferenza stampa del tecnico leccese. Ed è stato annunciato un nuovo problema

In attesa di capire come si svilupperà la situazione del vice, in questo momento il Napoli in attacco può contare principalmente su Lukaku. Il centravanti belga, nonostante alcune difficoltà, resta l’attaccante di riferimento dei partenopei. La speranza dei tifosi è quello di poter contare su di lui nelle migliori condizioni sempre, ma purtroppo non è sempre così.

Nella conferenza stampa pre Venezia Antonio Conte si è soffermato ancora una volta sulle condizioni di Lukaku facendo un annuncio molto importante sul belga. La volontà da parte del tecnico leccese è quella di riuscire a mettere in campo il giocatore che tutti noi conosciamo, ma non sempre è stato possibile. L’ultima parola, come sempre, spetta al campo e vedremo se il belga tornerà l’attaccante che ha fatto sognare diverse squadre.

Napoli: l’annuncio di Conte su Lukaku

I numeri di Lukaku non sono assolutamente quelli che ci si aspettava il Napoli. I fischi avuti nelle scorse settimane hanno confermato un giocatore che non sta rendendo secondo le aspettative. Per questo motivo la speranza di tutti è che finalmente si possa vedere il vero Romelu. Lo sa anche il tecnico che in conferenza stampa si è soffermato sul momento del suo giocatore facendo un annuncio molto importante.

Conte, infatti, ha confermato che la condizione di Lukaku è assolutamente positiva, ma allo stesso tempo le aspettative su di lui sono più alte rispetto ad altri attaccanti. Il compito del belga è quello di continuare come sta facendo e cercare di aiutare la squadra ad ottenere risultati importanti. Quindi nessuna bocciatura, ma la necessità di mantenere un livello alto e rispettare il suo curriculum molto importante a livello internazionale.

Naturalmente per il momento i numeri dicono altro. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire se il campo riuscirà ad alzare il livello e Lukaku dovrà sicuramente dare un contributo maggiore alla squadra per raggiungere gli obiettivi e non lasciare punti per strada. Non sarà semplice, ma sul giocatore ci sono delle aspettative molto importanti.

Lukaku-Napoli: un matrimonio che fatica a decollare

Nonostante le parole di Conte, il matrimonio tra il Napoli e Lukaku fa davvero molta fatica a decollare. I tifosi si aspettano la possibilità di una svolta sul campo per poter sognare in grande.