Blitz per Osimhen: resta in Serie A, si chiude in estate

Il futuro del nigeriano è ancora tutto da scrivere. C’è un club di Serie A che lo ha messo nel mirino e l’obiettivo è quello di chiudere in estate

Dove giocherà Osimhen la prossima stagione? Difficile in questo momento avere delle certezze. Stando a quanto riferito da TeamTalk, il nigeriano concluderà la propria stagione con il Galatasaray e poi si valuterà il suo futuro. Il Manchester United lo vorrebbe subito, ma le richieste del Napoli non sono assolutamente raggiungibili e quindi il discorso sarà approfondito nelle prossime settimane.

Secondo le informazioni che arrivano dall’Inghilterra, su Osimhen ci sarebbe il forte interesse di una squadra di Serie A in ottica calciomercato estivo. I contatti tra la squadra e l’entourage proseguono ormai da tempo e nelle prossime settimane ci potrebbe essere anche un primo sondaggio con il Napoli per capire la fattibilità dell’operazione. I ragionamenti, quindi, sono in corso e non ci resta che attendere le prossime settimane per avere un quadro chiaro.

Calciomercato Napoli: Osimhen in Serie A, i dettagli

In questo momento l’obiettivo di Osimhen è quello di fare bene con il Galatasaray. Il giocatore sta ritornando ai suoi livelli e si spera che continuerà così per dimostrare tutte le sue qualità. Un cambio di passo che sta portando nuovamente molte squadre su di lui, ma attenzione alla possibilità di restare in Serie A. Si tratta di una ipotesi più che altro, i ragionamenti sono comunque in corso e non ci resta che attendere un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro.

Stando alle ultime notizie, la Juventus non ha mollato la pista Osimhen per il calciomercato estivo. I contatti sono in corso ormai da tempo con il suo entourage e presto si potrebbe entrare nel vivo anche con il Napoli. La trattativa per diversi motivi si preannuncia complicata, ma a Torino si guarda con fiducia nel chiudere l’operazione.

Per il momento siamo nella fase embrionale di ogni trattativa visto si tratta di una ipotesi per il calciomercato estivo. La Juventus comunque preferisce restare alla finestra e tenere aperta ogni possibilità almeno fino a quando non si hanno delle certezze o delle prese di posizioni ufficiali da parte dei partenopei.

La Juventus segue Osimhen

La Juventus non molla Osimhen in ottica calciomercato estivo e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire se questa ipotesi potrà trasformarsi oppure no in realtà.