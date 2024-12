Chiesa-Napoli: svolta improvvisa, l’annuncio dalla Francia

L’ex Juventus spinge per il ritorno in Serie A e i partenopei restano in corsa. Intanto dalla Francia è arrivato un annuncio importante

Nonostante il Liverpool lo consideri un giocatore importante, l’avventura di Federico Chiesa ai Reds può praticamente considerarsi chiusa. Le difficoltà sono note e questo, stando alle informazioni di footmercato.net, lo spingono a valutare un ritorno immediato nel nostro campionato magari anche con la formula del prestito. Una ipotesi che consentirebbe all’ex Juventus di trovare continuità e ai Reds di riportarlo in rosa la prossima stagione.

Il Napoli è tra le squadre che sono state in più di un’occasione accostate a Chiesa in ottica calciomercato invernale. E in questo sabato dalla Francia sono arrivati degli aggiornamenti importanti per quanto riguarda l’eventuale passaggio dell’ex Juventus alla corte di Conte. Siamo sempre nel campo delle ipotesi e per questo motivo bisognerà aspettare le prossime settimane per capire come si evolverà meglio la situazione.

Calciomercato Napoli: Chiesa nel mirino, i dettagli

Federico Chiesa potrebbe tornare in Italia. Il condizionale in questi casi è d’obbligo visto che non sappiamo come potrà finire la situazione. Il giocatore comunque piace molto ai partenopei e Antonio Conte spera di poter riuscire ad avere un rinforzo con le caratteristiche come l’ex Juventus in rosa nelle prossime settimane.

Per questo motivo, stando alle informazioni di footmercato.net, il Napoli è in pole position nella corsa a Chiesa in ottica calciomercato invernale. Non è una trattativa semplice considerato il fatto che il Liverpool dovrà contribuire all’ingaggio, ma si tratta comunque di una opzione da tenere presente. Da parte dei Reds c’è l’intenzione di aprire al prestito per consentire al calciatore di avere continuità rispetto agli ultimi mesi e presto si capirà se alla fine si potrà oppure no arrivare alla fumata bianca. Di certo Conte spera di poter contare su di lui per alzare ancora di più il livello della qualità.

Federico Chiesa, infatti, rappresenta quel giocatore che potrebbe consentire al Napoli di fare quel salto di qualità molto importante. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio cosa potrà succedere in questa trattativa.

