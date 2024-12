Mercato Napoli, regalo low cost per Conte: affare con l’Arsenal

Mercato Napoli, in vista della prossima sessione arrivano notizie a dir poco importanti sui rinforzi chiesti da Antonio Conte e che il club è pronto a regalargli. In tal senso, Giovanni Manna si sta muovendo per il colpo a basso costo che arriva direttamente dall’Arsenal. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Gli azzurri sono alla continua ricerca di rinforzi per questa squadra, che così com’è non basta per reggere botta a lungo termine. Soprattutto se sarà impegnata su più fronti. In tal senso, si lavora sicuramente in vista delle prossime settimane e della sessione invernale, fondamentale per colmare le lacune più impellenti. Ma anche in vista dell’estate.

Come è noto, infatti, un grande club non può non programmare anche il futuro per evitare colpi di sorpresa e beffe in tal senso. Adesso, però, in sede di calciomercato, arriva una notizia che spiazza tutti. Il Napoli, infatti, ha messo gli occhi su un talento in forza all’Arsenal e che può essere davvero perfetto per il progetto che ha in mente Antonio Conte.

Mercato Napoli, affare con l’Arsenal: le ultime

L’Arsenal negli ultimi anni è tornata ad essere una grande del calcio internazionale dopo anni difficili, ma da sempre invece è una fucina di talenti. Il settore giovanile lavora in maniera egregia ed i talenti sfornati sono lì a dimostrarlo. In tal senso, adesso arriva una svolta non di poco conto, visto che Giovanni Manna ha messo gli occhi proprio su un giovane prodotto del vivaio dei Gunners.

Stando a quanto raccontato da Fichajes.net, infatti, il Napoli si sta muovendo in maniera importante per Ayden Heaven, roccioso difensore molto giovane di proprietà dell’Arsenal e che il direttore sportivo Giovanni Manna considera perfetto per la linea difensiva di Antonio Conte. Le condizioni sono molto vantaggiose per strapparlo ad Arteta.

Napoli, il talento di Arteta nel mirino di Conte: gli sviluppi

Il giocatore, infatti, che è un classe 2006 e che ha dei margini di crescita spaventosi davanti a sé, ha il contratto in scadenza nel 2025 ed al momento l’Arsenal non è ancora riuscito a trovare la quadra per convincerlo ad accettare la proposta di rinnovo. Il Napoli vuole approfittarne e provare a siglare l’accordo definitivo per assicurarsi le prestazioni di Heaven.