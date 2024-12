Mercato Napoli, nome nuovo dall’Atalanta: affare da 50 milioni

Mercato Napoli, arriva la svolta per un rinforzo tanto agognato da Antonio Conte. L’affare è da 50 milioni di euro e può essere davvero una pista da tenere attentamente in considerazione sia per l’immediato che in prospettiva futura. Andiamo a vedere le ultime notizie su questa operazione a dir poco importante.

L’Atalanta rappresenta allo stato attuale delle cose senza nessun dubbio la più piacevole sorpresa, ormai da diversi anni, della Serie A. Grazie allo straordinario lavoro fatto da Gian Piero Gasperini, infatti, la Dea è diventata a tutti gli effetti una big del nostro calcio ed il suo percorso di crescita non si è praticamente mai arrestato negli ultimi dieci anni.

Dopo l’Europa League conquistata l’anno scorso, in questa stagione ha addirittura alzato l’asticella ed è al primo posto in classifica, quando siamo ormai giunti quasi alla metà della stagione. In tal senso, però, adesso il Napoli ha deciso proprio di pescare in casa Atalanta per uno dei prossimi rinforzi da mettere a disposizione di Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime.

Mercato Napoli, nome nuovo direttamente dall’Atalanta: le ultime

Come è noto, però, trattare con i Percassi è sempre estremamente difficile ed il rendimento fin qui avuto da praticamente tutta la rosa sta facendo lievitare in maniera esponenziale il prezzo di ciascun elemento. Ed in tal senso, adesso il Napoli si sta muovendo in maniera importante per un altro affare molto importante da provare a condurre in porto con l’Atalanta.

Stando a quanto raccontato da Caughtoffside, infatti, il Napoli si sta muovendo con grande interesse sulle tracce di Mateo Retegui, che in questa stagione in maglia Atalanta si sta consacrando e che sta segnando come mai gli è accaduto in carriera nonostante l’enorme concorrenza che c’è a disposizione di Gian Piero Gasperini. Non manca, però, la concorrenza.

Napoli, affare da 50 milioni con la Dea: ecco cosa sta succedendo

Secondo la medesima fonte, sulle tracce di Retegui non si starebbe muovendo solo il Napoli ma anche la Juventus e la Roma in Serie A. Attenzione, però, anche ad un interessante intreccio. Il bomber della Nazionale di Spalletti, infatti, piace anche all’Aston Villa in caso di cessione di Jhon Duran, che è la priorità proprio del Napoli per quando Osimhen sarà ceduto.