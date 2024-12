Allegri di nuovo in Serie A: colpo di scena e annuncio

Massimiliano Allegri, in maniera del tutto inattesa, deve fare i conti adesso con una svolta non di poco conto nel suo futuro. Arriva, in tal senso, l’annuncio relativo a come stanno realmente le cose ed al suo rientro in Serie A. Si tratta di un colpo di scena, andiamo a vedere tutti i dettagli a tal proposito.

Siamo sicuramente al cospetto di uno dei tecnici più vincenti della sua generazione, dal momento che ha spesso fatto cose straordinarie in carriera. Nonostante i risultati ottenuti che sono sotto gli occhi di tutti, però, è allo stesso tempo anche uno degli allenatori più divisivi in circolazione. Nel mirino della critica, infatti, spesso c’è stato il gioco espresso dalle sue squadre.

Non ha, infatti, praticamente mai badato particolarmente al bel gioco, dando priorità in senso assoluto ai risultati ed alle vittorie. E di questi tempi si è trattato di una scelta quasi rivoluzionaria. Di recente, però, si è tornato a parlare della possibilità di vederlo di nuovo in panchina in Italia ed ora per Allegri arriva un annuncio importante.

Il tecnico toscano torna in Serie A? Le ultime notizie

Il suo nome è stato accostato di recente alla Roma ed al Milan, che in vista della prossima stagione sicuramente cambieranno, a meno di clamorose sorprese, e che spesso ci hanno pensato su anche per il presente. Adesso, però, per l’ex Juventus arriva una svolta non di poco conto. Almeno rispetto a quello che era l’immaginario collettivo.

A parlare del futuro di Massimiliano Allegri, infatti, è stato il giornalista Carlo Pellegatti, da sempre vicino alle vicende del Milan e che, per sua stessa ammissione, ha dei contatti telefonici con il tecnico toscano. A quanto pare, infatti, tra quest’ultimo ed il club rossonero non c’è stato nessun contatto nell’ultimo periodo di tempo.

Allegri di nuovo in Italia, annuncio a sorpresa del giornalista

Smentite dunque le ultime notizie che sono arrivate in tal senso, con la Roma che, dunque, allo stato attuale delle cose, resta la principale candidata per l’estate per assicurarsi le competenze di Massimiliano Allegri in panchina.

Da vedere, poi, se, come pare, il suo futuro sarà la panchina giallorossa oppure se ci sarà qualche altra svolta nel suo futuro come tecnico. In ogni caso, c’è una gran voglia di vederlo alle prese con una nuova sfida.