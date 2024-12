Mercato Napoli, non solo Biraghi: altro affare con la Fiorentina

Mercato Napoli, dopo le voci che vogliono vicino l’arrivo di Cristiano Biraghi, ormai ai margini del progetto della Fiorentina, alla corte di Antonio Conte arriva una nuova trattativa con la Fiorentina. Si tratta di un affare dal potenziale molto interessante. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

E’ molto attivo in sede di calciomercato Giovanni Manna, che mai come a gennaio dovrà attivarsi per provare ad accontentare Antonio Conte pur senza avere le risorse a disposizione che ha avuto, invece, nel periodo estivo. In tal senso, però, il rendimento della squadra impone a tutto lo staff dirigenziale di intervenire per puntellare una rosa già di ottimo livello.

Come è noto, è molto vicino Cristiano Biraghi, che ha già lavorato con Antonio Conte e che può essere una pedina interessante sia come alternativa a Mathias Olivera sia nel caso di un passaggio ad una difesa a tre, visto che ha già ricoperto questo ruolo con ottimi risultati. In tal senso, però, adesso il Napoli può portare avanti un altro affare con la Fiorentina.

Mercato Napoli, svolta per un altro affare con la Fiorentina

I rapporti tra i due club sono buoni ed i dialoghi sono aperti per Cristiano Biraghi, come detto. In tal senso, nelle scorse settimane si è parlato anche di Lucas Martinez Quarta in azzurro, ma a quanto pare l’argentino è destinato a far rientro al River Plate. In tal senso, però, le due dirigenze parlano anche di un altro calciatore e non è Spinazzola.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano “La Nazione“, infatti, la Fiorentina non smette di seguire Michael Folorunsho, che è considerato il profilo ideale per rimpiazzare Bove, che difficilmente potrà tornare a disposizione di Palladino, dopo il brutto problema avuto, prima della fine di questa stagione. Andiamo a vedere i dettagli di questa operazione.

Biraghi e non solo: altro affare tra azzurri e la Viola

La soluzione potrebbe essere quella del prestito, ma allo stato attuale delle cose il Napoli per Folorunsho continua a chiedere una cifra che si aggira tra i 12 ed i 13 milioni di euro.

Nel caso in cui, però, la Fiorentina dovesse liberare praticamente a costo zero Biraghi, allora il Napoli potrebbe restituire il favore cedendo in prestito l’ex Hellas Verona.