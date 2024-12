Tomori via dal Milan, resta in Serie A: colpo di scena e firma

In sede di calciomercato arriva la notizia che lascia tutti di stucco e che riguarda da vicino l’ex Chelsea Fikayo Tomori. Il calciatore è pronto a lasciare il Milan ma resta in Serie A. Si tratta di un autentico colpo di scena che può portare alla firma. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Siamo al cospetto di un difensore di altissimo profilo dal punto di vista del rendimento e delle qualità che ha, anche se il suo rendimento nella sua carriera è stato sempre troppo altalenante. Ed anche al Milan ha alternato lunghi periodi in cui sembrava praticamente il difensore perfetto ad altri in cui ha faticato anche solo a trovare spazio.

Quest'anno, per esempio, è finito ai margini del progetto di Fonseca, perdendo la titolarità e vedendo ombre palesarsi sul suo futuro. In tal senso, però, una big di Serie A è pronta ad affondare il colpo per Fikayo Tomori ed arriva in tal senso un importante colpo di scena che può portare alla firma.

Il centrale inglese pronto a cambiare casacca in Serie A

Nonostante la sua posizione sia attualmente fortemente in discussione, si tratta di un calciatore che ha un valore di alto livello e questo si riflette in maniera inevitabile anche sulla sua valutazione in sede di calciomercato. In tal senso, però, adesso arriva una svolta che può cambiare anche la sessione di gennaio del Milan.

Stando a quanto raccontato da TuttoSport, infatti, la Juventus è pronta ad affondare il colpo per Fikayo Tomori e la svolta è rappresentata dal fatto che, a quanto pare, i bianconeri hanno trovato la modalità giusta per soddisfare le richieste che sono state fatte alla Juve da parte del Milan.

Tomori resta in Italia, colpo di scena che può portare alla firma

Anche il Napoli è stato accostato al centrale dei rossoneri, ma allo stato attuale delle cose è impensabile per gli azzurri affondare il colpo per un profilo che richiederebbe un innesto di questo profilo. In tal senso, però, adesso sembra arrivata una svolta. Tomori si sta avvicinando al passaggio alla Juventus.