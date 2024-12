Mercato Napoli, nuovo centrale per Conte: accelerata e firma

Mercato Napoli, gli azzurri continuano a cercare un nuovo centrale da consegnare ad Antonio Conte ed ora arriva una svolta significativa. Può arrivare in tal senso l’accelerata decisiva per la firma del calciatore in questione, che rappresenterebbe un innesto potenzialmente utile alla causa dei partenopei. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Come ha ribadito anche Antonio Conte, la richiesta che ha fatto al club in vista di questa sessione di gennaio ormai alle porte è quella di lasciare la rosa così com’è dal punto di vista numerico. E sarebbe un ottimo risultato ma imporrebbe anche diversi innesti allo stato attuale delle cose, visto che sono tanti i calciatori a sua disposizione che sembrano al passo d’addio.

Il primo della lista, che a meno di clamorosi ribaltoni saluterà, è sicuramente Rafa Marin, che si aspettava sicuramente di più da questa sua esperienza all’ombra del Vesuvio. Piace al Como in Serie A ed anche a club spagnoli, che lo conoscono e lo apprezzano. E per il suo sostituto arriva una svolta non di poco conto che può cambiare le strategie del Napoli.

Mercato Napoli, svolta per il centrale di difesa

La priorità, come è noto, risponde al nome di Danilo, con il quale è stato già trovato l’accordo sulla base di un contratto della durata di un anno e mezzo. Il brasiliano, però, deve trovare la quadra con la Juventus per una buonuscita, dal momento che rinuncerebbe a circa 2 milioni di euro che gli vanno riconosciuti per i prossimi 6 mesi (si parla di rescissione).

La strada in tal senso non sembra facile da percorrere ed ora arriva una svolta notevole. Stando a quanto raccontato da Repubblica oggi in edicola, infatti, il Napoli considera la principale alternativa Daniele Rugani, altro ex Juventus che all’Ajax sta trovando poco spazio e che vedrebbe di buon occhio la possibilità di tornare in Serie A. Per giunta con la prospettiva di lottare per lo Scudetto.

Napoli, difensore centrale per Conte: attenzione in casa Ajax

Si tratta di un calciatore di altissimo profilo, che alla Juventus ha giocato quasi sempre poco ma che ha sempre dimostrato il suo valore ogni volta che è stato chiamato in causa. Per questo il Napoli ci pensa, facendo di lui la principale alternativa ad Amir Rrahmani e ad Alessandro Buongiorno.