Insigne torna in Serie A: colpo a zero, firma vicina

Lorenzo Insigne in maniera del tutto inattesa può lasciare il Toronto a parametro zero e tornare in Serie A, con la notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno. La firma in tal senso si avvicina ed il calcio italiano si prepara a riaprire le braccia al talento di Frattamaggiore. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Il suo addio al Napoli ha fatto sicuramente male, soprattutto dal momento che è avvenuto dopo tantissimi anni in cui lui ed il pubblico azzurro non si sono trovati come entrambi avrebbero meritato. Da una parte Lorenzo e l’amore viscerale per la maglia dei partenopei. Dall’altra il tifo, che nei suoi confronti ha sempre avuto delle aspettative enormi. Anche oltre le sue possibilità.

Anche a Toronto, però, le cose non stanno andando per il verso giusto, dal momento che anche in questo caso la squadra è finita spesso nel mirino della critica. Con il talento di Frattamaggiore che è risultato tra quelli maggiormente attaccati. In tal senso, però, adesso per il ritorno in Serie A di Lorenzo Insigne arriva una svolta non di poco conto.

Il talento di Frattamaggiore di nuovo in Serie A: trattativa a sorpresa

Un calciatore con le sue doti, anche oggi, farebbe comodo a tantissime realtà del nostro calcio dal momento che ha una qualità sopraffina e che può fare ancora la differenza se messo nelle condizioni di marcare la differenza. Ed in tal senso, adesso un club di Serie A è pronto ad affondare seriamente il colpo per l’ex numero 24 del Napoli.

Stando a quanto raccontato da Sampgazzetta.it, infatti, il Como si sta muovendo per provare a tesserare a parametro zero Lorenzo Insigne. Il giocatore, infatti, può essere lasciato andare dal Toronto, che in questo modo potrebbe andare a risparmiare sul suo ingaggio a dir poco elevato. Andiamo a vedere le ultime.

Insigne di nuovo in Italia, la firma si avvicina

Il talento di Frattamaggiore non ha mai nascosto la volontà di voler tornare in Serie A ed il Como a quanto pare si starebbe adoperando per accontentarlo. Insigne alla corte di Fabregas, in una squadra dalla grande proposta offensiva, potrebbe seriamente rilanciarsi e trovare nuovi stimoli per la sua carriera.