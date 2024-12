Napoli, affare con lo United: annuncio a sorpresa del tecnico

Il Napoli continua a guardarsi attorno a caccia di rinforzi ed in tal senso arriva una svolta importante per il colpo che arriva direttamente dal Manchester United. In tal senso, c’è l’annuncio a sorpresa da parte del tecnico che rappresenta un colpo di scena in questa operazione. Andiamo a vedere che cosa sta succedendo.

Giovanni Manna si sta guardando attorno, nella assoluta consapevolezza che a gennaio sarà diverso che in estate. Sono troppi gli aspetti da tenere in considerazione, a partire dal fatto che la disponibilità economica, dopo gli enormi investimenti fatti in estate senza la cessione di Osimhen che, secondo i piani, avrebbe dovuto finanziare il tutto.

I dialoghi con il Manchester United, in tal senso, sono avviati da tempo, a partire dalla lunga trattativa che ha portato alla corte di Antonio Conte Scott McTominay, che ha avuto un impatto impressionante con la realtà napoletana. Adesso, però, il Napoli può piazzare un altro colpo dal Manchester United ed arriva adesso un importante annuncio da parte del tecnico.

Colpo dal Manchester United: arriva una svolta importante

D’altronde siamo al cospetto di una realtà molto particolare, visto che da anni investe quantità di denaro impressionanti ma senza mai riuscire a raccogliere i risultati sul terreno di gioco. Per questo, ancor di più dopo l’arrivo in panchina di Ruben Amorim, ci sono tanti esuberi che in Serie A, per il loro impatto fisico, potrebbero essere decisivi e determinanti.

Al Napoli nelle scorse settimane è stato accostato anche il nome di Maguire, che da tempo ormai sta facendo i conti con un ambiente totalmente avverso al Manchester United e che potrebbe salutare a condizioni estremamente vantaggiose. A tal proposito, però, a sorpresa sono arrivate le parole di Ruben Amorim. Andiamo a vedere che cosa ha detto.

Napoli, annuncio del tecnico: svolta inattesa per gennaio

Ruben Amorim, in una intervista concessa ai media inglesi, ha parlato benissimo di Maguire, spiegando che sta lavorando davvero molto bene e che, nonostante il momento difficile, non cerca scuse e rappresenta un autentico esempio per i suoi compagni.

Per molti, anche in Inghilterra, si tratta di una chiusura definitiva relativa alla possibilità di veder partire il centrale inglese ex Leicester City. Con buona pace per il Napoli e per le altre squadre interessate.