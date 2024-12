Chiesa al Napoli: il sì ad una sola condizione

Il nome di Federico Chiesa continua a circolare in ambienti partenopei. Il suo sì, però, è legato ad una singola condizione: ecco i dettagli

Federico Chiesa è pronto a dire addio al Liverpool. L’attaccante ex Juventus non ha intenzione di continuare a giocare con poca continuità e, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe dato incarico al suo entourage di trovare una soluzione. I Reds avrebbero aperto alla possibilità di un trasferimento in prestito durante il calciomercato invernale per consentire al giocatore di rilanciarsi e poi con calma d’estate decidere se confermarlo in rosa oppure no. Molto dipenderà dal destino di Salah.

Nelle ultime ore si è parlato molto della possibilità di vedere Chiesa alla corte di Conte. L’ex Juventus sarebbe il giocatore ideale per il Napoli considerate le sue caratteristiche. Ma per il momento è una opzione di calciomercato non semplice da concretizzare per diversi motivi. E l’edizione odierna de Il Mattino spiega come il sì di Manna a questa operazione potrebbe arrivare solo ad una condizione.

Calciomercato Napoli: intrigo Chiesa, i dettagli

Antonio Conte accoglierebbe a braccia aperte un giocatore del calibro di Chiesa. L’ex Juventus ha caratteristiche che mancano in questo Napoli e quindi rappresenterebbe uno di quei rinforzi destinati a fare il salto di qualità. C’è, però, un problema non di poco conto da considerare e che rischia di compromettere l’affare. Per il momento si può dire che i partenopei restano alla finestra e non hanno intenzione di affondare il colpo se non ci saranno novità.

Stando alle ultime indiscrezioni, l’ingaggio di Chiesa è molto alto per le casse del Napoli e per questo motivo il primo approccio del suo entourage è stato rimandato al mittente. 7,5 milioni è uno standard che ADL non ha intenzione di raggiungere quindi il giocatore si trasferirà in azzurro in questo calciomercato solo se il Liverpool parteciperà a pagare lo stipendio.

Una ipotesi che, almeno stando al momento, è molto difficile. Gli interessamenti non mancano e questo rende al quanto improbabile un trasferimento al Napoli di Chiesa durante il calciomercato invernale. Poi non è da escludere che nel finale della sessione si possa magari riaprire questa pista.

Mercato Napoli: Chiesa più lontano

Ad oggi l’ipotesi Napoli per Chiesa è assolutamente remota. Poi se non si è trovata una soluzione, non è da escludere che si possa riaprire questa strada durante la parte finale del calciomercato invernale. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio cosa potrà succedere nel futuro del giocatore ex Juventus.