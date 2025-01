Napoli: colpo dalla Francia, già preso il sostituto

A Castel Volturno si lavora con attenzione su come rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Nei prossimi giorni potrebbe sbloccarsi un affare

È un Napoli molto attivo sul calciomercato. L’ipotetico inserimento dell’Inter nella corsa a Pellegrini potrebbe portare il centrocampista a non accettare l’ipotesi partenopea. Per questo motivo Manna starebbe ragionando sulla possibilità di virare un obiettivo differente per rinforzare a centrocampo la squadra di Conte. Una operazione è destinata a sbloccarsi nelle prossime settimane considerato che il club avrebbe trovato il sostituto.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi, ma il Napoli è pronto ad accelerare per regalarsi un colpo di assoluto livello. L'obiettivo è sempre quello di dare a Conte dei rinforzi di livello e che conoscono il calcio italiano. Il fatto che il club abbia trovato il sostituto potrebbe rendere più facile l'operazione di calciomercato.

Calciomercato Napoli: affare in Ligue 1, i dettagli

Il Napoli in queste settimane sta guardando con attenzione all'estero per rinforzare la rosa di Conte. I nomi valutati dal club partenopeo sono diverse, ma un profilo nelle prossime ore potrebbe balzare in pole position. Il club, infatti, avrebbe trovato il sostituto e quindi è destinato a dare il via libera all'operazione in uscita.

Secondo le informazioni dell'Equipe, il Lione potrebbe presto dare il via libera alla cessione di Matic in questo calciomercato anche perché i francesi sarebbero ad un passo da Luiz Henrique. Il brasiliano si preannuncia ad essere il sostituto dell'ex Roma e quindi non è da escludere che il Napoli possa riuscire a regalarsi il serbo.

Matic è sicuramente un profilo che interessa molto al Napoli e a Conte in questo calciomercato e non è da escludere che ci possa essere un tentativo con il Lione soprattutto dopo aver definito l’arrivo di Luiz Henrique.

Matic resta un obiettivo del Napoli per questo calciomercato. L’arrivo di Luiz Henrique potrebbe consentire al Lione di privarsi con maggiore facilità del centrocampista serbo. Vedremo se nei prossimi giorni si potrà sviluppare questa operazione oppure si punterà su obiettivi differenti.