Napoli: Osimhen in Premier, scambio con un centrocampista

Il centravanti nigeriano continua ad essere al centro di diverse trattative di calciomercato. E i partenopei potrebbero approfittarne per piazzare un colpo di livello

L’avventura di Victor Osimhen al Galatasaray potrebbe terminare nei prossimi mesi. I turchi sperano di poterlo confermare, ma le richieste che stanno arrivando lo allontanano dai giallorossi. Possibile un suo approdo in Premier considerato il fatto che ci sono diverse squadre interessate. In particolare, secondo quanto riferito da arenapoli, ci potrebbe essere un inserimento a sorpresa e uno scambio non è da escludere.

Un club, infatti, è pronto a farsi il regalo Osimhen durante il calciomercato estivo e a questo punto si potrebbe intavolare anche una trattativa di scambio. Siamo nel campo delle ipotesi e suggestioni, ma ben presto si potrebbe entrare nella fase viva dell’operazione. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte da parte del Napoli e dell’altra squadra coinvolta in un affare non sicuramente semplice da portare a termine.

Calciomercato Napoli: affare a sorpresa, Osimhen la chiave

Victor Osimhen sembra rappresentare il giocatore svolta per il calciomercato del Napoli. La cessione dell’attaccante porterà quella liquidità giusta per consentire di piazzare dei colpi importanti in entrata. Naturalmente non è da escludere che si possa decidere di intavolare anche uno scambio per rinforzare la squadra a disposizione di Conte.

Secondo le ultime informazioni, il Nottingham starebbe ragionando sulla possibilità di portare Osimhen nella propria rosa in caso di qualificazione in Champions League. Un regalo durante il calciomercato estivo che farebbe sognare i tifosi e in casa Napoli si potrebbe ragionare sulla possibilità di uno scambio. Il club inglese, infatti, sarebbe disposto a privarsi di Danilo e il centrocampista brasiliano potrebbe essere una opzione da tenere in conto per quanto riguarda i partenopei. Non ci resta che attendere i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro.

Molto dipenderà anche da Osimhen. Il Nottingham è una squadra molto ambiziosa anche se non fa parte delle big inglesi e quindi non è escluso che il nigeriano possa accettare. Ma in caso di sì, non è da escludere che ci possa essere una apertura al trasferimento di Danilo al Napoli.

Mercato Napoli: Osimhen nel mirino del Nottingham

Osimhen resta nel mirino del Nottingham in chiave calciomercato estivo. Il Napoli aspetta sempre l’offerta vicino alla clausola rescissoria e Danilo potrebbe consentire di abbassare la cifra cash.