Napoli, scambio con Osimhen e firma: nuovo regalo per Conte

Il Napoli è al lavoro in vista del presente ma anche del futuro ed ora arriva la svolta con il colpo a sorpresa da consegnare nelle sagge mani di Antonio Conte. Il colpo di scena in questa operazione può essere rappresentato dallo scambio con Victor Osimhen che accontenta tutte le parti in causa. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Come è noto, gli azzurri sono alla costante ricerca delle giuste occasioni in sede di calciomercato per rinforzare questa squadra. In campionato, infatti, i risultati al momento sono davvero esaltanti ed è plausibile che ci sarà il tanto agognato ritorno in UEFA Champions League. Per questo motivo è impensabile restare a guardare già a gennaio.

Chiaramente la priorità in senso assoluto è quella di regalare a Conte un difensore centrale in grado di dare il cambio all’occorrenza a Rrahmani ed a Buongiorno. Ma attenzione anche a quanto avviene nelle altre zone di campo, dove ci sono diversi esuberi in cerca di sistemazione e che potrebbero spalancare le porte ad altri colpi in entrata.

Osimhen pedina di scambio: colpo di scena per Conte

In mezzo al campo Stanislav Lobotka, Frank Zambo Anguissa e Scott McTominay danno enormi garanzie, ma alle loro spalle non può bastare il solo Billy Gilmour. Che comunque ha dato ottime risposte. Servono rinforzi numericamente ed ora arriva un colpo di scena che nessuno si aspettava tra i partenopei. Andiamo a vedere di che si tratta.

Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, infatti, il Napoli è tornato seriamente alla carica per Gabri Veiga, vecchio pupillo dei partenopei che, alla fine, decise di trasferirsi all’Al-Ahli. Giovanni Manna ci sta riprovando seriamente e si tratta di una pista utile già per gennaio, visto la volontà del ragazzo di andar via dall’Arabia Saudita.

Napoli, nuovo rinforzo in mezzo al campo: ritorno di fiamma

Si tratta di un calciatore dal potenziale enorme, ma che ha perso già troppo tempo nella sua carriera andando in Saudi Pro League. Classe 2002, è una pista da tenere in considerazione soprattutto per l’estate.

Ed attenzione ad una possibilità per niente secondaria. L’Al-Ahli in estate a lungo ha inseguito Victor Osimhen e chissà che i due club non possano impostare la trattativa su uno scambio: Gabri Veiga e soldi al Napoli per il nigeriano.