Napoli, Conte cambia ancora: scelta a sorpresa in attacco

In casa Napoli arriva un colpo di scena non di poco conto in vista dei prossimi impegni. Antonio Conte, in tal senso, è pronto ancora una volta a cambiare e stavolta le sorprese riguardano il reparto avanzato. Il tecnico, infatti, è pronto ad una esclusione eccellente che nessuno si aspettava. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Gli azzurri sono consapevoli del fatto che quanto fatto fino a questo momento va ben oltre le aspettative di inizio stagione, ma allo stesso tempo non si può sottovalutare la concorrenza. Con 41 punti all’attivo, infatti, il bottino è sicuramente ricco ma purtroppo non è sufficiente per guardare al futuro con serenità e per adagiarsi sugli allori.

In primo luogo, infatti, Atalanta ed Inter fino a questo momento hanno avuto praticamente lo stesso andamento del Napoli, ed anche per la zona Champions League c’è da sudare. Lazio e Fiorentina stanno impressionando, mentre la Juventus non si può mai escludere da questo discorso. Per questo Conte pretende massima applicazione da tutti.

Napoli, nuovo cambio di formazione e sorpresa in avanti

Il tecnico del Napoli è assolutamente consapevole del fatto che un calo di concentrazione potrebbe costare caro. Per questo sceglie sempre e solo in base al rendimento che i vari calciatori sono in grado di offrire per questioni di natura mentale ed anche fisica. Senza guardare in faccia a nessuno, come si suole dire e come ha sempre fatto in carriera.

Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, dunque, il più in forma in attacco per il Napoli è David Neres ed anche contro la Fiorentina Conte non ci rinuncerà. Così come partirà da titolare Romelu Lukaku, che ha dato ottime risposte. Si contendono, dunque, una maglia da titolare Khvicha Kvaratskhelia e Matteo Politano. Una scelta in controtendenza con quanto visto fin qui.

Conte cambia ancora: le ultime di formazione per la Fiorentina

Kvaratskhelia sta vivendo una fase di appannamento, ma ha doti fuori dal comune. Matteo Politano, invece, dal canto suo, è irrinunciabile per lo straordinario lavoro che fa in fase di copertura. Il ballottaggio, dunque, è aperto e vivo.

La Fiorentina, però, è una squadra che spinge molto e per questo non è da escludere che a sorpresa Conte potrebbe far partire dalla panchina proprio Kvarataskhelia.