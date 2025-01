Napoli, nuovo innesto dall’Empoli: l’annuncio del vice presidente

Il Napoli in sede di mercato si sta muovendo per regalare ad Antonio Conte i rinforzi di cui ha bisogno ed ora arriva la svolta per l’affare che arriva direttamente dall’Empoli. In tal senso, è da registrare un importante annuncio da parte del vicepresidente del club toscano, che sa tanto di svolta per l’affare.

Non è certamente un momento semplice da gestire in sede di calciomercato per i partenopei. Dopo gli enormi sforzi fatti in estate per accontentare Antonio Conte con profili come Alessandro Buongiorno, Scott McTominay, Billy Gilmour, David Neres e Romelu Lukaku, ora le risorse a disposizione per puntellare la rosa sono decisamente limitate.

Occorre fare di necessità virtù, come si suole dire, ed in tal senso dovrà essere bravo Giovanni Manna a trovare le giuste soluzioni a costi contenuti da consegnare al tecnico. In tal senso, adesso arriva la svolta per il talento dell’Empoli, con tanto di annuncio da parte del vice presidente che cambia gli scenari su questa operazione.

Nuovo rinforzo dall’Empoli, arriva la svolta a sorpresa

Da sempre l’Empoli è una autentica fucina di talenti ed un club da seguire con molta attenzione. Non sono pochi, in tal senso, i talenti che ha regalato al grande calcio negli ultimi anni. Da tempo si parla di un forte interesse del club di Aurelio De Laurentiis nei confronti di Ismajli, ma ora arriva la svolta per un altro colpo di grandissima prospettiva.

Stiamo parlando di Jacopo Fazzini, trequartista dall’enorme potenzialità sul quale il Napoli si sta muovendo proprio in queste ore per provare a beffare la Lazio ed a regalarlo ad Antonio Conte. In tal senso, però, si è pronunciata Rebecca Corsi, vicepresidente dell’Empoli, che in una intervista ad “IlovePalermoCalcio” ha spiegato come stanno le cose per il talento di casa.

Napoli sul calciatore dell’Empoli, annuncio del vicepresidente

Il vicepresidente ha spiegato come, allo stato attuale delle cose, bisognerà vedere l’interesse nei confronti di Fazzini dove arriverà a gennaio e che, anche in caso di cessione, l’Empoli non interverrà in sede di calciomercato per sostituirlo. Nelle valutazioni del club, la rosa è già a posto così.

Per quanto riguarda la valutazione, secondo Rebecca Corsi dovrebbe essere superiore agli otto milioni di euro di cui si sta parlando ormai da diverso tempo.