Mercato Napoli, colpo dalla Roma: via libera, intesa per gennaio

Mercato Napoli, gli azzurri lavorano a sorpresa ad un colpo che arriva direttamente dalla AS Roma. Si tratterebbe di un rinforzo necessario per Antonio Conte ed in tal senso arriva il via libera per questa operazione. C’è l’intesa per gennaio ed ora la strada sembra mettersi in discesa per i partenopei. Andiamo a vedere i dettagli a riguardo.

I partenopei sono alla ricerca dei profili giusti da mettere nelle mani di Antonio Conte. Come è noto, infatti, allo stato attuale delle cose, la rosa, pur avendo ottenuto dei risultati di altissimo profilo, ha delle lacune importanti. Che al momento sono meno problematiche se si tiene in considerazione che si gioca un solo campionato, ma che potrebbero diventare presto impellenti.

Il Napoli al momento è in piena lotta per la Champions League e con le due competizioni la squadra a disposizione del tecnico ex Chelsea e Juventus non è sufficiente. Occorrono rinforzi ed in tal senso in sede di mercato il ds Giovanni Manna ha messo gli occhi in casa Roma per un rinforzo pronto ad arrivare già a gennaio.

Mercato Napoli, colpo a sorpresa dalla Roma

Sono note le difficoltà con le quali i giallorossi stanno facendo i conti, come certificato una volta di più dai tre allenatori che si sono susseguiti in panchina in questa annata. Prima De Rossi, poi Ivan Juric, infine Claudio Ranieri. Anche i giallorossi lavorano in prospettiva futura ed in tal senso adesso il Napoli è pronto ad approfittare di questo caos creatosi.

Stando a quanto raccontato da Ilario Di Giovambattista, giornalista di RadioRadio da sempre vicino alla Roma, il Napoli ha accelerato in maniera importante per Lorenzo Pellegrini ed è pronto ad affondare il colpo. Il calciatore, infatti, ha dato l’ok al suo trasferimento in azzurro ed Antonio Conte lo vuole subito già a gennaio.

Napoli, nuovo rinforzo per Conte: via libera per gennaio

Lorenzo Pellegrini, come è noto, è ormai in rottura totale con la Roma ed in estrema difficoltà. In tal senso, il suo procuratore è al lavoro per trovare la quadra ed accontentare il suo assistito.

L’operazione tra giallorossi e Napoli, però, a quanto pare prescinde da quella per Raspadori, che comunque continua a piacere ai capitolini. Ora gli azzurri sono in vantaggio su Inter ed Arsenal.