Napoli, tegola per Conte: altro calciatore non convocato

All’orizzonte per il Napoli c’è una sfida da non sbagliare contro la Fiorentina per restare seriamente aggrappato al treno Scudetto, che in tal senso offre pochissimi e ridottissimi margini d’errore. In tal senso, per Conte arriva una tegola dal momento che il calciatore non sarà convocato. E si tratta di una autentica beffa.

Siamo in una fase cruciale del presente e del futuro del club in questione. Allo stato attuale delle cose, infatti, la squadra si trova al primo posto in classifica a pari merito con l’Atalanta, con l’Inter che però è con una partita in meno e può scavalcarle entrambe. La lotta, quando siamo ormai giunti alla fine del girone d’andata, è a dir poco serrata.

Il campionato, poi, si sta rivelando pieno di insidie e di partite trappola, come confermato da alcuni risultati che stanno avendo luogo del tutto inattesi. Per il Napoli, però, ed in particolar modo per il tecnico Antonio Conte, arriva adesso un altro duro colpo. Un altro calciatore, infatti, non sarà convocato, con il tecnico che deve rinunciare ad una ulteriore pedina.

Napoli, altro calciatore verso il forfait: le ultime

Con la Fiorentina la partita è di quelle da non sbagliare per il Napoli, dal momento che, sfruttando gli impegni di Supercoppa, che coinvolgono Atalanta ed Inter, può chiudere il girone d’andata da campione d’inverno ed allungare in vetta. Adesso, però, arriva una svolta non di poco conto in vista dei prossimi impegni.

In vista di questa gara non di poco conto, come raccontato dall’edizione del Corriere dello Sport oggi in edicola, non sarà della partita contro la Fiorentina Michael Folorunsho, che per motivi di mercato non è stato convocato già con il Venezia. Anche per questa sfida in programma per sabato Conte sembra orientato a prendere la medesima decisione.

Conte perde un’altra pedina: non gli farà piacere

Si tratta di un duro colpo, dal momento che adesso Conte si trova ad avere praticamente gli uomini contati. In mediana, infatti, il tecnico dovrà fare affidamento sui soli McTominay, Anguissa, Lobotka e Gilmour. Quattro uomini per tre posti.

In caso di necessità, dunque, per il Napoli la coperta potrebbe essere preoccupantemente corta. Esattamente quello che l’allenatore voleva evitare in sede di mercato: vedere gli uomini a sua disposizione ridursi di numero. Anche Folorunsho, come Buongiorno, non sarà convocato per la gara con la Fiorentina.