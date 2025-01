Napoli, salta il rinnovo: sarà addio, destinazione scelta

In casa Napoli arriva la svolta per il rinnovo ed in tal senso le notizie non sono positive da questo punto di vista. Il suo futuro è deciso e sarà addio nel momento in cui si concluderà l’accordo ed in tal senso la destinazione è stata scelta. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Il capitolo dei rinnovi è aperto ormai da diverso tempo in casa Napoli, dal momento che sono tanti i casi aperti. Quello più delicato è quello che riguarda Khvicha Kvaratskhelia, ma da questo punto di vista non è stata ancora trovata la quadra come si suole dire da questo punto di vista. Ma il georgiano è solo uno dei tanti fronti aperti.

Bisogna prestare la massima attenzione anche a quello che accade per quanto riguarda altri profili centrali nel progetto di Antonio Conte. A partire da Alex Meret fino ad arrivare a Mathias Olivera, senza ovviamente dimenticare Frank Zambo Anguissa. In tal senso, adesso arriva la svolta nel futuro di un azzurro, a questo punto pronto a salutare.

Napoli, svolta per il rinnovo: ecco le ultime notizie

Il futuro di questa squadra si scrive di volta in volta, partita dopo partita e giorno dopo giorno. In tal senso, i partenopei sanno di avere tanti fattori di notevole importanza da questo punto di vista. Adesso arriva una svolta non di poco conto nel futuro del calciatore, che è pronto a dire addio ed a salutare la città.

Stando a quanto raccontato da Tuttomercatoweb, infatti, nel contratto tra il Napoli e Juan Jesus c’è una clausola per un rinnovo biennale che, però, non sarà attivata dal club. Il contratto, in scadenza nel 2025, sarà l’ultimo che legherà il brasiliano agli azzurri ed è pronto per questo motivo a salutare ed a partire con una nuova avventura.

Niente rinnovo e cessione: la destinazione è decisa

Le prestazioni dell’ex difensore di Roma ed Inter nell’ultimo anno e mezzo hanno lasciato spesso a desiderare e non a caso il Napoli in sede di calciomercato sta cercando un nuovo centrale da consegnare a Conte.

Nelle scorse settimane Juan Jesus è stato accostato a diversi club brasiliani, a partire dall’Internacional. La possibilità di tornare in patria è al momento l’opzione più verosimile tra quella a disposizione.