Luiz Felipe firma a zero, trattativa lampo e ritorno in Serie A

In sede di calciomercato arrivano notizie che lasciano tutte di stucco e che spiazzano tutti. Luiz Felipe, ex Lazio e Real Betis, è pronto a far ritorno in Serie A al termine di una trattativa lampo. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo, si tratta di una svolta non di poco conto. Ecco che cosa sta succedendo.

Siamo al cospetto di un calciatore che ha un potenziale enorme e che in carriera probabilmente non ha espresso con troppa costanza il suo enorme potenziale. E’ stato per anni una autentica colonna della Lazio, prima di fare altrettanto al Real Betis. Il passaggio in Arabia Saudita, però, lo ha fatto uscire un po’ dai radar dei grandi club europei.

Allo stato attuale delle cose, dopo aver rescisso il suo contratto con l’Al-Ittihad, può essere tesserato a parametro zero ed è stato accostato anche al Napoli. In tal senso, adesso arriva una svolta significativa nel futuro di Luiz Felipe in Serie A. Andiamo avedere le ultime notizie che arrivano in tal senso su questo profilo a dir poco interessante.

Il difensore ex Lazio torna in Serie A? Le ultime

L’alternativa più credibile agli azzurri, almeno secondo le voci, era quella rappresentata da un ritorno al Real Betis, ma la verità è un’altra. A causa di una clausola, infatti, il difensore italo-brasiliano non può far ritorno lì. In tal senso, dunque, si tratta sicuramente di una buona notizia per il Napoli, che sembra la squadra in vantaggio da questo punto di vista.

Adesso, però, le cose possono seriamente cambiare. Stando a quanto raccontato dal quotidiano “Il Messaggero“, Luiz Felipe è stato offerto alla Roma, che sta cercando un difensore centrale e che potrebbe approfittare di questa situazione per sostituire Mario Hermoso, che fino a questo momento non ha convinto in questa sua esperienza in Italia.

Napoli, salta Luiz Felipe? Una big di Serie A può tesserarlo

Si tratta di un ostacolo non di poco conto per il Napoli, che in questi giorni per Luiz Felipe sta temporeggiando in attesa di capire la piega che può prendere la situazione relativa a Danilo, vera priorità per la difesa per il tecnico Antonio Conte. I prossimi giorni saranno decisivi da questo punto di vista.