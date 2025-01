Insigne di nuovo in Serie A: trattativa a sorpresa e firma

In maniera del tutto inattesa Lorenzo Insigne è pronto a porre fine la sua esperienza al Toronto ed a far rientro in Serie A. La trattativa spiazza tutti ed ora è pronto a firmare e ad affrontare, tra le altre, anche il Napoli. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo, dal momento che gennaio può essere il momento giusto.

Siamo al cospetto di uno dei talenti più puri italiani degli ultimi anni, nonostante sia risultato essere spesso divisivo da questo punto di vista. E’ spesso finito, soprattutto nella sua esperienza a Napoli, nel mirino dei tifosi per un atteggiamento che non sempre è piaciuto e per alcuni errori pesanti. Nonostante questo, però, è innegabile che non si sia mai sottratto alle sue responsabilità.

Dopo anni difficili, con il punto più basso che si è toccato nel periodo di Carlo Ancelotti, quando lo spogliatoio è esploso e deflagrato ed in molti hanno attribuito proprio a lui le responsabilità. In tal senso, però, alla fine ha fatto pace con i supporter napoletani. A sorpresa, però, la sua esperienza al Toronto potrebbe essere giunta al capolinea.

Il talento di Frattamaggiore torna in Serie A: colpo di scena

Anche in Canada le cose non sono andate benissimo fino a questo momento, soprattutto a causa del rendimento al di sotto delle aspettative della squadra. Questo ha impedito al suo rapporto con i tifosi del Toronto di decollare realmente. In tal senso, però, un club di Serie A è pronto ad accontentarlo. Andiamo a vedere di che si tratta.

Stando a quanto raccontato da TVPlay, infatti, il Como fa sul serio e starebbe pensando proprio a Lorenzo Insigne per rinforzare la sua linea d’attacco. Si tratta di una soluzione estremamente affascinante, soprattutto visto lo stile di gioco della squadra di Cesc Fabregas e le qualità del numero 24 ex Napoli.

Insigne torna in Italia, trattativa con un club a sorpresa

A quanto pare, la pista risulta essere difficile per gennaio, ma attenzione all’estate, quando la pista che potrebbe portare Lorenzo Insigne al Como potrebbe diventare seriamente molto calda.

E la curiosità nei confronti di questa possibile operazione cresce in maniera esponenziale. I tifosi del Napoli, in questa situazione, non possono non essere spettatori interessanti per il legame che hanno con il talento di Frattamaggiore.