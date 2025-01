Napoli, intreccio con Gosens: Conte dà l’ok

Un nuovo affare a gennaio per accontentare subito il giocatore. Antonio Conte ha già dato l’ok per l’operazione: spunta l’intreccio con Gosens

Il Napoli vuole sognare in grande per nuovi innesti di calciomercato. Ora spunta un nuovo affare: c’entra anche Gosens. L’allenatore azzurro ha già dato il suo ok per mettere a segno l’operazione a gennaio: conosciamo tutti i dettagli decisivi.

Il ds Manna è al lavoro per ambire a grandi palcoscenici. Il Napoli vuole competere fino alla fine cullando il sogno chiamato Scudetto: spunta il nuovo affare decisivo in ottica futura. Conte ha già l’ok per chiudere il colpo in vista della sessione invernale: ecco il momento decisivo per conoscere la sua prossima destinazione. Un nuovo affare a gennaio per conoscere subito il suo futuro: la volontà del giocatore farà la differenza per scegliere il miglior progetto tecnico nei prossimi mesi.

Napoli, la mossa a sorpresa di Conte: giocherà a Torino

Una nuova idea interessante per ambire a grandi palcoscenici. Il suo obiettivo è quello di tornare protagonista in Serie A dopo alcuni mesi vissuti nella penombra: spunta il nuovo intreccio decisivo.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Gosens ha scelto la Fiorentina dopo un lungo corteggiamento da parte del Torino. Ora l’esterno tedesco potrebbe essere il giocatore chiave per l’affare in granata: spunta il profilo di Leonardo Spinazzola pronto a cambiare aria. Finora è stato impiegato con il contagocce da Antonio Conte: il Napoli sta trattando con la Fiorentina anche lo scambio con Biraghi, ma l’azzurro ha frenato subito.

Il ds Manna vuole subito allestire una rosa super competitiva in ottica futura per affrontare il girone d’andata nel migliore dei modi. Una voglia immensa per raggiungere subito nuovi traguardi per un 2025 di rinascita complessiva: il Napoli è pronto a dire addio a Spinazzola soltanto dopo pochi mesi.

Il cambio di sistema di gioco con il passaggio alla difesa a quattro ha complicato i piani con il terzino azzurro: ora il Torino è pronto ad accoglierlo immediatamente. Un’operazione interessante con la Fiorentina che lo avrebbe voluto come riserva proprio di Gosens: ora il tedesco porterebbe Spinazzola proprio in maglia granata.

Ormai ci siamo per chiudere la nuova cessione in Serie A: l’ex Roma vuole giocare con continuità per essere ancora protagonista in Italia. Dopo l’infortunio in Nazionale agli Europei, ha perso lo smalto di un tempo: il Torino può farlo rinascere.