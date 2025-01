Napoli, doppio colpo da ex: la decisione di Conte

Il Napoli ha intenzione di chiudere subito nuovi colpi da regalare ad Antonio Conte. Una voglia immensa di competere con le altre big della Serie A per raggiungere la qualificazione alla prossima Champions

Un doppio colpo da ex per Conte: un momento decisivo per pensare subito ai prossimi affari di assoluto valore. Il Napoli vuole competere fino alla fine per cullare il sogno chiamato Scudetto, ma il percorso sarà molto tortuoso. Ora servono rinforzi funzionali all’idea di calcio dello stesso allenatore azzurro: ecco tutta la verità.

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, vuole subito regalare nuovi innesti di qualità ad Antonio Conte. Un momento decisivo per sognare in grande in ottica futura: spunta l’intreccio decisivo per ambire a grandi palcoscenici. Un doppio colpo da ex in casa azzurra per puntellare la rosa a disposizione dell’allenatore leccese: tutto può cambiare nei primi giorni di calciomercato invernale. Spunta l’intreccio decisivo per sognare in grande.

Napoli, Conte ha deciso: arrivano i due ex

Il ds Manna continua a lavorare sotto traccia per arrivare subito a nuovi innesti di qualità. Conte ha richiesto a gran voce nuovi acquisti per tornare protagonista in Champions League: l’allenatore del Napoli sarà pronto ad accoglierli a braccia aperte nei prossimi giorni.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Napoli è pronto a chiudere un doppio affare da urlo in ottica futura. Sia Danilo che Chiesa sono pronti a vestire la maglia azzurra: la richiesta di Conte è stata molto chiara per competere con le big della Serie A. Il difensore brasiliano ormai è ai saluti con il club bianconero: nelle prossime ore arriverà l’addio definitivo come svelato dallo stesso ds Cristiano Giuntoli.

Discorso differente per Federico Chiesa che non ha trovato tanto spazio con la maglia del Liverpool: sulle sue tracce c’è anche l’Atalanta che vuole provare a rilanciarlo in Serie A. Gasperini ha richiesto alla dirigenza bergamasca nuovi innesti di qualità per rinforzare il reparto offensivo.

Il Napoli non vede l’ora di allestire una rosa super competiva per iniziare alla grande il 2025. Il progetto tecnico di Conte è iniziato da pochi mesi, ma i primi risultati si sono già intravisti. Ora l’obiettivo principale è il ritorno immediato in Europa: con Danilo e Chiesa in più, l’allenatore del Napoli vuole sognare in grande avvicinandosi ad Atalanta ed Inter.