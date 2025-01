Calciomercato, beffa Napoli: arriva dal Chelsea ma va a Torino

Il giocatore del Chelsea è pronto a sbarcare in Serie A: intreccio con il presidente De Laurentiis, spunta la mossa a sorpresa in Italia. Può arrivare subito

Un momento decisivo per ambire a grandi palcoscenici: la decisione finale spetterà al centrocampista del Chelsea. Casadei vorrebbe subito sbarcare in Serie A per continuare a farsi apprezzare: in Italia ancora non lo conoscono bene e così il suo desiderio è quello di essere protagonista nei prossimi mesi.

Saranno ore intense per conoscere il futuro del giovane centrocampista italiano del Chelsea. Cesare Casadei non vede l’ora di farsi conoscere anche in Serie A dopo la sua scelta di volare a Londra: tanta esperienza accumulata anche in Championship per l’Under 21 che intende farsi apprezzare anche in Italia. Una voglia immensa di essere protagonista in Serie A: ecco la sua prossima destinazione con la beffa proprio al presidente De Laurentiis. Tutto si deciderà nelle prossime ore per arrivare così alla chiusura definitiva

Napoli, ADL beffato: ecco dove giocherà Casadei

L’ex Inter sta cercando una soluzione immediata proprio in Italia: dopo essere stato accostato a lungo dal Napoli, spunta la nuova destinazione in Serie A. Conosciamo meglio tutti i dettagli dell’operazione: ormai ci siamo.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Casadei è pronto a dire addio al Chelsea per fare il suo ritorno in Italia. In Serie A non è ancora arrivato il suo debutto: dopo il campionato Primavera con l’Inter, è stato venduto per circa 20 milioni dal club nerazzurro.

Una crescita esponenziale per il giovane centrocampista italiano ambito da tante big della Serie A: ora il Torino vuole subito l’affare per il primo regalo del nuovo anno a Vanoli. Lo stesso allenatore dei granata ha proposto di comprarlo a titolo definitivo con il diritto di riacquisto da parte dei Blues.

Saranno ore decisive per conoscere la scelta del giovane centrocampista pronto a cambiare aria: lo spazio con Maresca è limitato, a breve si conoscerà il suo futuro. La volontà del giocatore farà la differenza dopo che è stato seguito a lungo anche dal Napoli per un nuovo innesto a centrocampo da regalare a Conte. Tutto si deciderà nelle prossime ore per partire alla grande nel 2025: un rinforzo funzionale per Vanoli in vista del girone di ritorno.