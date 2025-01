Napoli, ADL beffa Lotito: nuovo rinforzo a centrocampo

Il Napoli continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato: spunta l’intreccio con Lotito, arriva subito il nuovo centrocampista

Tutto può cambiare improvvisamente sul fronte calciomercato. Il Napoli vuole ambire a grandi palcoscenici con il ritorno immediato in Champions League: spunta la mossa strategica per arrivare in alto con il nuovo innesto a centrocampo, ecco la beffa a Lotito.

Un momento decisivo in casa Napoli per chiudere subito il colpo a centrocampo. La dirigenza partenopea è al lavoro per allestire una rosa sempre più lunga da regalare ad Antonio Conte. L’allenatore azzurro vuole chiudere in bellezza il girone d’andata con l’ultima sfida al Franchi contro la Fiorentina. Il calciomercato inizierà a regalare i primi colpi di scena per chiudere subito i nuovi rinforzi funzionali in vista di gennaio: ecco la svolta con Lotito, il presidente De Laurentiis vuole preparare la beffa a centrocampo.

Napoli, chiusura definitiva: arriva il centrocampista per Conte

Saranno ore intense per arrivare alla chiusura dell’affare. Il ds Manna vuole continuare a rinforzare la rosa a disposizione di Conte: il mese di gennaio sarà fondamentale per capire gli obiettivi del presidente De Laurentiis che ha espresso pubblicamente il desiderio di tornare in Europa.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Jacopo Fazzini è stato accostato nelle ultime ore alla Lazio ma il Napoli può avere la meglio. Il direttore sportivo, Giovanni Manna, cercherà di regalare un nuovo innesto a centrocampo dopo l’addio immediato di Folorunsho. Saranno ore intense per chiudere subito l’affare per Conte che ha chiesto a gran voce nuovi rinforzi.

Lotito continua il pressing sull’Empoli, ma il Napoli continua a lavorare sotto traccia: la trattativa può chiudersi con un prestito biennale con obbligo di riscatto a circa 11 milioni di euro. Fazzini sarebbe importante per la lista del Napoli visto i 21 anni del giocatore dell’Empoli: non rappresenta un ostacolo il suo acquisto.

Il centrocampista dell’Empoli è pronto a dire addio alla squadra toscana per il definitivo salto di qualità. Lazio e Napoli proveranno a chiudere subito l’affare, ma ADL vuole preparare la beffa immediata con il nuovo innesto a centrocampo. Fazzini non vede l’ora di cambiare aria dopo la crescita esponenziale avvenuta proprio in Toscana: i rapporti con l’Empoli sono davvero ottimi, può arrivare a sorpresa la chiusura definitiva dell’affare. Ormai ci siamo per il primo rinforzo da regalare a Conte.