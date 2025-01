Napoli, ostacolo Meret: una big vuole chiudere il colpo

Il Napoli intende subito ritornare in Europa per vivere notti magiche al Maradona. Spunta l’ostacolo per il futuro di Meret: la situazione è cambiata ancora una volta

Saranno giorni intensi per arrivare alla chiusura dei prossimi colpi di mercato in casa Napoli. Un momento decisivo per allestire una rosa sempre più competitiva in ottica futura: ecco la svolta per l’affare Meret, pronto a firmare con una big.

Alex Meret è tornato ad essere protagonista con la maglia del Napoli con parate da urlo. Prima contro il Genoa e poi al Maradona contro il Venezia il portiere friulano ha salvato il risultato: è cresciuto tantissimo sotto il profilo della leadership associata alla sua tecnica di parata stratosferica. Il Napoli ora dovrà pensare anche al futuro: ecco l’ostacolo a sorpresa, può arrivare subito la firma con il top club.

Napoli, futuro Meret: la svolta a gennaio

Saranno giorni decisivi per arrivare così alla chiusura dell’affare. Tutto può cambiare improvvisamente per quanto riguarda il futuro del portiere friulano: ecco tutto quello che c’è da sapere su Meret.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Meret non ha ancora rinnovato ufficialmente il suo contratto con il Napoli. L’Inter ora potrebbe fiutare l’affare visto che il presidente Marotta è stato sempre molto abile sui colpi a parametro zero. Spunta l’intreccio decisivo tra le parti per arrivare così alla chiusura definitiva: il presidente De Laurentiis continua a dialogare con il suo agente Pastorello, ma non è ancora arrivata la firma ufficiale.

Il ds Manna è al lavoro in questi giorni per chiudere subito i primi affari del nuovo anno: il 2025 sarà l’anno della definitiva ripresa in casa Napoli. Ora gli azzurri proveranno così a trattenere anche Alex Meret che è tornato protagonista in positivo nelle ultime settimane. Il portiere friulano vuole così subito pensare al suo futuro per vivere la situazione in maniera tranquilla: nei prossimi giorni tutto può cambiare per accelerare così la firma con il Napoli.

Una voglia immensa di allestire una rosa competitiva in ottica futura per tornare protagonisti anche in Champions League. Conte ha richiesto rinforzi decisivi già nella sessione invernale per continuare a cullare il sogno Scudetto: ormai ci siamo per conoscere da vicino la situazione sul futuro di Meret. Occhio all’Inter pronta a soffiare l’ennesimo colpo agli azzurri proprio com’è avvenuto con Zielinski.