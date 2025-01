Napoli, scambio con Fagioli: affare in Premier

Il Napoli continua a sondare profili interessanti per chiudere subito colpi a gennaio. Ecco l’affare Fagioli: scambio in Premier League

Nuovi intrecci di calciomercato in vista della sessione invernale: ecco la nuova svolta per il futuro del centrocampista della Juventus Nicolò Fagoli che non rientra più nei piani di Thiago Motta. Dopo un anno di sofferenza, il giocatore bianconero è tornato in campo per dimenticare le vicende extra-calcistiche in cui è stato coinvolto: ora arriverà l’addio definitivo.

Il ds Manna è al lavoro per allestire una rosa sempre più competitiva in casa Napoli. Saranno ore decisive per chiudere subito i primi affari del 2025. Nel mirino degli azzurri c’è sempre Danilo che ha rotto definitivamente i rapporti con la Juventus: ecco la verità sul futuro di Fagioli, ecco dove giocherà. La volontà del giocatore bianconero ha fatto la differenza per tornare a splendere di luce propria dopo le difficoltà degli ultimi mesi: spunta l’intreccio in Premier League, ecco la sua prossima destinazione da urlo.

Napoli, nuova avventura per Fagioli: dove giocherà

La dirigenza partenopea non intende farsi trovare impreparata per chiudere subito nuovi colpi a gennaio. Conte ha richiesto a gran voce innesti di qualità assoluta in vista della sessione invernale: ecco la svolta per il futuro di Fagioli.

Come svelato dai tabloid inglesi il West Ham United è pronto a chiudere lo scambio che coinvolge il centrocampista Nicolò Fagioli insieme al terzino Emerson Palmieri. Un momento decisivo per rinforzare la fascia sinistra di Thiago Motta dopo il grave infortunio rimediato da Cabal: nel frattempo arriverà l’addio per il giocatore bianconero accostato anche al Napoli nelle ultime settimane.

Una nuova beffa in casa azzurra con il ds Manna che dovrà virare subito su altri obiettivi di calciomercato per puntellare il centrocampo a disposizione di Conte. Saranno giorni intensi per arrivare così alla chiusura definitiva dell’affare: tutto può cambiare nelle prossime ore con l’accordo definitivo con il West Ham.

Il Napoli dovrà subito chiudere nuovi affari di livello internazionale per competere fino alla fine con le altre big della Serie A. L’obiettivo resta il ritorno in Europa, come ha dichiarato lo stesso presidente De Laurentiis durante il messaggio di inizio del nuovo anno. Fagioli è pronto a cambiare completamente aria volando in Premier League: percorso inverso per l’ex Palermo e Roma pronto a tornare subito in Italia.