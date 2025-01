Napoli: niente Biraghi, il terzino arriva dalla Premier

Si allontana l’ipotesi del terzino della Fiorentina per i partenopei. Possibile un arrivo dall’Inghilterra per rinforzare il reparto difensivo

Cristiano Biraghi sono più lontani. La trattativa per lo scambio di Spinazzola si è fermata anche a causa dell’ex Roma, che non spinge per andare alla corte di Palladino. Per questo motivo il Bologna ha deciso di effettuare il sorpasso e avvicinare il terzino. In casa Napoli, comunque, un terzino dovrà arrivare e si potrebbe riaprire a sorpresa una pista inglese. Il calciatore non rientra nei piani del club e per questo motivo non è da escludere un tentativo.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Il Napoli, comunque, lo segue da vicino e si tratta di una possibilità di calciomercato importante. Vedremo come si svilupperà la situazione nelle prossime settimane e se si potrà arrivare alla fumata bianca oppure no. Al momento la certezza è rappresentata dal fatto che Biraghi a questo punto non è una operazione fattibile.

Calciomercato Napoli: nome dalla Premier, i dettagli

In casa Napoli si ragiona sulla possibilità di trovare un nuovo esterno di difesa. Spinazzola in quel ruolo ha convinto poco e per questo motivo sul vice Olivera sono ragionamenti in corso. Non è da escludere che l’infortunio dell’uruguaiano possa comunque portare ad una accelerazione per chiudere il rinforzo. Il nome di Biraghi sembrava essere quello più vicino, ma ora il Bologna spinge e presto si potrebbe puntare su un profilo differente.

Il nome in cima alla lista è quello di Luke Shaw del Manchester United. Il terzino inglese in questo calciomercato è pronto a lasciare gli inglesi e il Napoli ci lavora per portarlo alla corte di Conte. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi visto che per il momento si resta nei ragionamenti. Sicuramente il tecnico leccese ha dato il proprio via libera a questa operazione, ma va convinto la squadra inglese.

La strada è comunque lunga e per questo motivo non è da escludere che ci possano essere delle sorprese. Di certo Shaw è una possibilità di calciomercato da tenere in considerazione per il Napoli.

Mercato Napoli: Shaw resta un obiettivo

Il nome di Shaw è assolutamente di attualità per il Napoli in questo calciomercato soprattutto se non si dovesse arrivare a Biraghi, diretto verso Bologna. Nei prossimi giorni comunque si avrà un quadro più chiaro sulla vicenda.