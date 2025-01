Napoli: comprano Kvaratskhelia, scambio decisivo

Le prestazioni di Neres portano il georgiano ad essere meno indispensabile. E a questo punto una sua partenza in estate non è da escludere

Il Napoli e Kvaratskhelia sono sempre più lontani. Il rinnovo del georgiano non è assolutamente assicurato e le ultime prestazioni di David Neres potrebbero portare i partenopei a ragionare sulla possibile partenza del giocatore. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi visto che non c’è nessuna trattativa nel vivo. Ma, secondo le ultime informazioni, un club in queste ultime settimane avrebbe sondato il terreno per capire la fattibilità dell’operazione.

Sul piatto ci sarebbe una proposta di scambio. Per il momento il Napoli ha chiuso ad una partenza durante il calciomercato invernale, ma non è da escludere che in estate si possa decidere di sondare ancora il terreno. Kvaratskhelia, infatti, senza rinnovo è pronto a lasciare i partenopei e a questo punto non ci resta che attendere i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro sul futuro del georgiano.

Calciomercato Napoli: scambio con Kvaratskhelia, i dettagli

Kvaratskhelia presto potrebbe lasciare il Napoli. I partenopei per il momento hanno chiuso la porta ad una partenza in questa sessione di calciomercato, ma non è da escludere la possibilità di un addio in estate. Molto dipenderà dal rinnovo. Se questo non ci dovesse essere, il georgiano è pronto a partire per iniziare una nuova esperienza lontano dai colori azzurri.

Secondo le informazioni di TeamTalk, il Manchester United avrebbe sondato il terreno con il Napoli per quanto riguarda Kvaratskhelia mentre si parlava di Rashford. Una ipotesi di scambio durante il calciomercato invernale è davvero complicato visto che i partenopei non hanno intenzione di privarsi il georgiano in questo momento. In estate non è da escludere che si possa ritornare a parlare di questa situazione magari escludendo l’attaccante inglese visto che potrebbe presto arrivare alla corte di Conte.

Su Kvaratskhelia in ottica calciomercato estivo c’è anche il Liverpool e ci attendiamo un duello tutto inglese per andare a prendere il georgiano. Naturalmente il Napoli resta alla finestra e spera di poter riuscire a guadagnare una cifra importante soprattutto se non dovesse arrivare il rinnovo del georgiano.

Mercato Napoli: Kvaratskhelia tra rinnovo e addio

Il futuro di Kvaratskhelia si deciderà nelle prossime settimane. Si lavora al prolungamento, ma non è da escludere una partenza durante il calciomercato estivo anche in caso di rinnovo con gli azzurri.