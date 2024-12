Napoli, Manna chiude l’affare: giocherà in Serie A

Un momento decisivo per chiudere subito nuovi affari in Serie A. Il Napoli ha piazzato il colpo: vuole giocare con continuità, ecco la mossa a sorpresa del ds Manna

Saranno giorni intensi in casa azzurra per conoscere i prossimi colpi in entrata e in uscita. Il Napoli vuole ambire a grandi palcoscenici con il ritorno in Champions League: questo è l’obiettivo numero uno della società partenopea dopo la delusione della passata stagione.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per un nuovo affare decisivo in Serie A. Il ds Manna è pronto a chiudere un nuovo colpo in uscita: ecco la mossa a sorpresa in vista dei primi giorni del 2025. Conte ha già dato l’ok per il suo trasferimento in ottica futura, ma nel frattempo ha già in mente il suo sostituto. Nelle ultime ore ha preso quota l’idea Casadei dal Chelsea pronto a dire addio già a gennaio.

Napoli, chiusura ad inizio 2025: una nuova avventura

Sarà un mese di gennaio ricco di colpi di scena per allestire una rosa sempre più competitiva. Il Napoli vuole puntellare la rosa a disposizione di Conte per vivere giornate entusiasmanti in Serie A per tornare subito in Champions League. Ecco la mossa a sorpresa in vista dei primi giorni del 2025: tutti i dettagli dell’operazione.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Folorunsho è pronto ad iniziare una nuova avventura nel 2025. La Fiorentina ha già chiuso l’affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Conte ha l’ok per l’addio per il centrocampista del Napoli che ha intenzione di giocare con maggiore continuità: spunta la nuova mossa strategica.

Folorunsho è stato vicinissimo alla cessione già in estate, ma alla fine Conte l’ha riportato in squadra facendolo scendere in campo anche in partite importanti come contro la Juventus. Ora è pronto il suo addio per vivere una nuova avventura in Serie A: spunta l’intreccio decisivo in Serie A per una nuova cessione immediata.

Casadei è pronto a tornare in Italia, ma questa volta da protagonista nel campionato nostrano. Il Chelsea lo lascerà partire a gennaio visto che non c’è spazio per lui sotto la gestione di Enzo Maresca. Folorunsho è voglioso di una nuova sfida mettendosi subito a disposizione di Palladino che ha perso Bove nelle ultime settimane. Il Napoli è pronto a sognare in grande con nuovi innesti di qualità.