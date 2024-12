Napoli, arriva dal Chelsea: Conte supera tutti

Il Napoli è pronto a far sognare in grande i tifosi a partire da gennaio: un nuovo colpo decisivo per ambire a grandi palcoscenici. Conte è pronto ad accoglierlo dal Chelsea

La dirigenza partenopea ha intenzione di chiudere subito nuovi affari in vista di gennaio. Spunta il colpo ad effetto dal Chelsea con l’ultim’ora decisiva in casa Napoli: la volontà del giocatore farà la differenza.

La dirigenza partenopea è al lavoro per allestire una rosa sempre più competitiva in casa Napoli. Gli azzurri cullano il sogno Scudetto, ma a gennaio ci saranno rinforzi decisivi: tutto può cambiare nel giro di pochi giorni. Ecco il nuovo intreccio dal Chelsea per ambire a grandi palcoscenici: andrà via dal Chelsea per vivere la sua prima avventura in Serie A. Il Napoli cercherà di essere protagonista anche nella seconda parte di stagione dopo la rivoluzione di Antonio Conte: ecco tutti i dettagli della futura operazione di calciomercato.

Napoli, la decisione a gennaio: Manna anticipa le big

Il ds Manna è pronto a chiudere subito il colpo a centrocampo per cercare di anticipare le big d’Europa. Sulle tracce del giocatore ci sono già i maggiori club italiani ed europei, ma ora il Napoli può avere la meglio per il nuovo acquisto a centrocampo.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Cesare Casadei è pronto a dire addio al Chelsea: rispunta così la destinazione Napoli. Un momento decisivo per chiudere un nuovo colpo a centrocampo da affidare subito ad Antonio Conte. Folorunsho è pronto a firmare con la Fiorentina sulla base di un prestito con diritto di riscatto e così il ds Manna è pronto a chiudere il colpo dai Blues.

Il centrocampista italiano, classe 2003, ha intenzione di esordire in Serie A dopo aver detto addio all’Inter dopo il campionato Primavera. Una crescita importante in Premier League mostrando una leadership fuori dal comune, ma ora ha voglia di tornare in patria per dimostrare tutto il suo valore. Il Napoli è pronto ad essere protagonista anche nel girone di ritorno per ambire a grandi palcosocenici: tutto può cambiare nel giro di poche ore per anticipare le big d’Europa.

Casadei è pronto anche a farsi spazio in Serie A per ambire alla convocazione in Nazionale maggiore dopo una crescita esponenziale in Under 21: il ds Manna vuole regalare subito un nuovo colpo internazionale a Conte.