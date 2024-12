Napoli: non solo Danilo, altro colpo in difesa

I partenopei sono al lavoro per rinforzare la difesa. Danilo è sempre più vicino, ma potrebbe essere solo il primo colpo in difesa

La priorità del Napoli in questo calciomercato invernale è sicuramente la difesa. L’infortunio di Buongiorno costringe a Manna di trovare almeno un rinforzo. Danilo è sempre più vicino visto che la Juventus lo ha praticamente messo fuori rosa. Ma, stando a quanto riferito da Gerardo Fasano, i colpi in quel reparto potrebbero non essere finiti qui. Juan Jesus e Marin continuano a non convincere e se ci dovesse essere una occasione importante allora si farà un tentativo.

Secondo le ultime informazioni, il Napoli non ha perso di vista un obiettivo e potrebbe fare un sondaggio già nelle prossime settimane di calciomercato per capire meglio la fattibilità dell’operazione. Per adesso siamo ancora nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere per vedere se ci potrà essere uno sviluppo o no in questa trattativa.

Calciomercato Napoli: nuova idea per la difesa, i dettagli

Il Napoli punta a rinforzare il reparto difensivo in questo calciomercato. Danilo è ormai sempre più vicino visto che la Juventus lo ha messo fuori rosa. Già nei prossimi giorni il centrale potrebbe arrivare alla corte di Antonio Conte per dare una mano importante alla squadra. Ma i movimenti in quel ruolo potrebbero non essere finiti qui. Juan Jesus e Rafa Marin non convincono e quindi Manna guarda alle occasioni.

Il nome in cima alla lista dei desideri del Napoli resta Ismajli. Il contratto in scadenza a giugno lo rende un obiettivo di calciomercato possibile anche se, almeno per il momento, l’Empoli non vorrebbe privarsi dell’albanese. La speranza di Conte è che i toscani entro fine gennaio possano aprire a questa possibilità per rinforzare il reparto difensivo. Non è da escludere che possa essere messo sul piatto anche il cartellino di Juan Jesus.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Il Napoli, comunque, non molla la possibilità di arrivare a Ismajli in questo calciomercato ed è pronto a fare un tentativo già nelle prossime settimane per cercare di arrivare all’accordo con l’Empoli e con il giocatore.

Mercato Napoli: Ismajli resta un obiettivo

Ismajli continua ad essere un obiettivo di calciomercato del Napoli. Al momento la classifica non sorride all’Empoli e questo rende difficile la fumata bianca. Ma gennaio è lungo e tutto può ancora succedere.