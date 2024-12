Napoli, Spinazzola al Torino: scambio con un attaccante

Leonardo Spinazzola potrebbe nelle prossime settimane lasciare Napoli. Si parla tanto di Fiorentina, ma attenzione ad uno scambio con il Torino

L’esperienza di Leonardo Spinazzola al Napoli terminerà dopo solo sei mesi. Arrivato in estate fortemente voluto da Conte, l’esterno non è mai riuscito ad entrare negli schemi del tecnico penalizzato anche dalla difesa a 4. In un primo momento, infatti, si era pensato al classico 3-5-2. Poi il passaggio ad un reparto arretrato con un uomo in più ha portato l’ex Roma e Juve ad avere difficoltà e trovare meno spazio. Da qui la decisione di valutare un addio durante il calciomercato invernale.

Nelle scorse settimane si è parlato tanto di Fiorentina. Per il momento l’ipotesi della Viola non sembra convincere pienamente il giocatore. C’è stato un incontro tra Spinazzola e Palladino per convincerlo, ma per ora il sì non è arrivato. Per questo motivo, secondo l’edizione di Tuttosport, il Torino resta in corsa e già nei primi giorni del calciomercato invernale ci potrebbe essere un tentativo per capire la fattibilità dell’operazione.

Calciomercato Napoli: Spinazzola verso l’addio, scambio con il Torino

Fiorentina o Torino nel futuro di Spinazzola. Il giocatore sembra aver chiuso all’ipotesi estero e quindi una delle due squadre potrebbe rappresentare la soluzione ideale. I viola sono in pole position visto l’interesse dei partenopei nei confronti di Biraghi per rinforzare il proprio reparto difensivo. Ma l’ex Roma e Juventus non è ancora convinto e quindi i granata sperano di poter sbaragliare la concorrenza con una proposta nei prossimi giorni.

E nella trattativa il Napoli potrebbe chiedere al Torino una opzione per Njie. Il classe 2005 si sta mettendo in mostra in questa stagione ed è una idea di calciomercato per molte squadre. Difficile che i partenopei possano decidere di affondare il colpo già a gennaio, ma non è da escludere che si possa comunque ottenere una sorta di prelazione per lo svedese in ottica prossima stagione. Ricordiamo che c’è anche la situazione Ricci da vagliare, ma per ora i granata sono molto riluttanti a promettere il centrocampista vista la folta concorrenza.

Discorso diverso, invece, per Njie. Il calciatore del Torino sta dimostrando di poter andare in una big e il calciomercato estivo potrebbe essere quello del salto di qualità. Il Napoli ci pensa ed è pronto ad utilizzare la carta Spinazzola per cercare di anticipare la concorrenza.

Mercato Napoli: Njie resta un’idea per la prossima stagione

Njie resta una idea di calciomercato del Napoli per la prossima stagione. Lo svedese è un classe 2005 e consentirebbe a Conte di avere a disposizione un giocatore di prospettiva. Una trattativa non semplice, ma la cessione di Spinazzola ai granata potrebbe mettere in discesa l’operazione.